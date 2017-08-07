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Семья из Бреста выпустила 3D-конструктор «Мирский замок»

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  • 7.08.2017, 14:48
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Первый тираж семья выпустила за свои деньги.

Брестчанин Сергей Бахун вместе с матерью Тамарой и дочерью Аделей создали уникальный для нашей страны 3D-конструктор «Мирский замок», передает nn.by.

Макет замка сделан из картона, размером 30 на 30 сантиметров. Собрать его можно с помощью инструкции: без клея и ножниц. В комплект входят не только детали замка, но еще и 5 фигурок исторических личностей того времени и солдат.

Конструктор уже сейчас можно приобрести в минских магазинах: «Мой модны кут», «Академкнига», Центральный книжный магазин.

Если 3D-модели будут востребованы, брестчане дойдут и до других исторических зданий - городских ратуш, церквей, дворцов.


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