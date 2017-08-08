Француза шокировали белорусские цены 27 8.08.2017, 15:25

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В Беларуси трудно найти улыбающихся людей и этому есть объяснение.

Об этом в «Фейсбуке» написал проживающий во Франции пользователь Николас Ивес (Nicolas Ives):

- Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит. Хорошие дороги, чистота и порядок и... на этом положительное заканчивается. С трудом находишь улыбающихся людей. За 15 дней я услышал «здравствуйте» только один раз и это был ответ на мое. Серая масса. Но этому по-моему есть ответ. Цены!!! На большинство товаров выше или такие-же как у нас во Франции! Исключение бензин он дешевле в два раза. Общался с разными людьми. Зарплата 200 долларов, пенсия 150-170 долларов при цене на мясо 5-7 евро за кг!