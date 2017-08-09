Под Воложином будут варить мед по легендарным рецептам 3 9.08.2017, 7:54

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Семья из деревни Междуречье возрождает древнюю традицию изготовления питного меда.

Пока на месте будущего погреба, где месяцами, а то и годами будет созревать тот самый питный мед, — внушительного размера яма. Вырыта она на заднем дворе Хаврюков. Эту семью хорошо знают не только в их родной деревне Междуречье Воложинского района. За медом с их пасеки приезжают издалека. А начиная со следующего года, уверен глава семейства Александр, людей станет еще больше, пишет mlyn.by.

— К тому времени построим небольшую агроусадьбу, будем рассказывать гостям о пчеловодстве, проводить мастер-классы и угощать питным медом, — делится планами Александр.

А чтобы журналисты поняли, чтó это за старинный напиток и почему его нельзя называть медовухой, проводит небольшой экскурс в историю:

— В 1870-х годах у нас разрешили винокурни — производство так называемых «быстрых напитков»: водки, спирта и спиртосодержащих. Медовуха — из того же разряда. А вот питный мед, который употребляли наши предки, — совсем другое дело. Прежде всего потому, что его производство — процесс долгий. Мед варится несколько часов. Потом ставится на брожение на 1—5 месяцев, в зависимости от его вида. После напиток осветляется, его ставят в подвал созревать — в идеале на два года. Ставленый питный мед, который готовят без варки, созревает и того дольше. Минимальный срок хранения — восемь с половиной лет. Оптимальный — 15 лет. Хотя раньше, бывало, некоторые меда хранились в бочонке по 40 лет! Пасечники оставляли их в наследство детям, как состояние: такая выпивка была очень дорогой, ее могли позволить себе только очень богатые люди. Бочонки с медом, который хранили по 15—20 лет, в основном закапывали через пару дней после рождения ребенка с таким расчетом: когда придет время играть свадьбу, будет чем гостей потчевать. Фактически, получается медовое вино крепостью около 14 градусов.

Александр Хаврюк питный мед закапывать не собирается. Но в подвале настаивать его планирует долго — до двух лет. И только потом угощать им посетителей усадьбы.

— Продавать напиток не будем, — подчеркивает Александр. — Ведь для этого нужно получить специальную лицензию.

По нашей просьбе хозяин подсчитывает стоимость литра настоящего питного меда. По цене выходит столько же, сколько и бутылочка не самого дорогого европейского вина, — около 20—25 рублей. Примерно столько же питный мед стоит в Украине, где его уже производят.

— Нам привозили попробовать тот напиток. Что сказать?.. Спиртовое послевкусие все портит. У нашего питного меда такого точно не будет.

Дополнительная информация:

На месте участка семьи Хаврюк почти три века назад стояли сырзавод, дом его хозяина и ледовня — погреб, в котором сыры созревали. Подвал, где будет храниться питный мед, Александр планирует построить как раз на месте бывшей ледовни. При ее раскопках были найдены монеты 1737—1738 годов.