Классным руководителям добавят забот, а платить не будут 1.09.2017, 10:46

Переход на оплату питания через ЕРИП — кошмар для учителей.

Накануне нового учебного года стало известно, что плата за питание в школе будет осуществляться исключительно через ЕРИП, своими размышлениями относительно того, как это отразится на классных руководителях в «Фейсбуке» делится известный учитель Евгений Ливянт:

- Рассказываю про оплату питания в школах через ЕРИП.

«Дело даже не в излишней нагрузке для учителя. Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать ненужные вещи. Если бы это нужно было, другой вопрос. Но человеку делать ненужную работу — это унижение, это жуткая нагрузка, это то, чего мы допустить ни в коем случае не можем…» — из выступления Лукашенко на «республиканском педсовете».

Каждый день классный руководитель должна будет до 16:00, то есть во время уроков, войти в систему со своего аккаунта, естественно, воспользовавшись личным ПК и оплаченным за свой счет интернетом.

Войдя в систему под личным id, учительница должна будет поставить птички напротив присутствующих в школе учеников и отметить отсутствующих (а еще есть те редкие ученики, которые в школу ходят, но в школьной столовой не едят). Затем она должна будет отметить, какой номер комплекса, который ребёнок съел на завтрак. Если же кто-то из детей ещё и обедает в школе, то учительница обязана отметить меню для каждого: картошка, котлета и т.д. А ещё будут дети, которые по каким-то причинам (например, по болезни) уйдут после пары уроков домой, и их надо будет переотмечать.

Раз в неделю классному руководителю будут присылать данные о неплательщиках, с которыми ей придется провести работу.

Да, забыл сказать, что система эта постоянно зависает, поэтому учителю будет не до уроков. Вообще, не очень понятно, рассчитана ли система на одновременный ввод такого количества информации. Это кто-нибудь тестировал? Думаю, что нет.

Кстати, если у классного руководителя нет личного ПК или гаджета с оплаченным интернетом, то вводить данные он будет с другими учителями по очереди с тех считанных компьютеров в школе, которые подключены к интернету.

Да, ещё забыл сказать, что не все учителя дружат с ЕРИПом (а некоторые и вообще с компьютером), поэтому им придётся тяжело, а вероятность ошибок будет очень большой.

При этом учитель не будет получать деньги за эту работу, а вот по голове получать за различные «косяки» будет. А ошибки будут неизбежно: ежедневно вносить данные по 30 ученикам - это работа материально ответственного бухгалтера, а не учителя, который этой работе необучен. Значит, с учителя еще и деньги стребуют, если что-то пойдет не так.

И кстати, кто будет всем этим заниматься, если классного руководителя в этот день нет в школе, например, из-за болезни?