Алесь Станкевич: Мы создавали белорусскую народную армию 1 1.09.2017, 16:43

1,819

Присяга свободы станет логическим продолжением консолидации белорусских патриотов.

В этом году исполняется 25 лет торжественной присяге на верность Беларуси, которую приняли белорусские офицеры. Публичная общественная акция была подготовлена «Беларускiм згуртаваннем вайскоўцаў». Торжественное событие было приурочено ко Дню белорусской воинской славы, который отмечается в день победы войск Великого Княжества Литовского в битве под Оршей. Тогда Константин Острожский разгромил втрое превосходящее по численности войско московитов. Белорусский Национальный Конгресс выступил с инициативой 8 сентября в 19 часов на Октябрьской площади принять присягу Присягу свободы. Рада БНК предложила текст присяги:

Я… перад Богам i Беларуссю:

клянуся змагацца за свабоду і незалежнасць маёй краіны;

клянуся берагчы Беларусь у сэрцы маім, бараніць яе ад любога, адкуль бы ён ні прыйшоў, ворага;

клянуся быць верным Беларусі і ніколі не здрадзіць маім сябрам, якія змагаюцца за вольную Айчыну.

Жыве Беларусь!

Какой была главная цель этой акции, что чувствовали принимающие присягу белорусские офицеры, почему белорусским патриотом так важно принять присягу Свободы - сайт Сharter97.org задал эти вопросы непосредственному участнику тех событий, майору белорусской армии в отставке Алесю Станкевичу.

- Молодые солдаты на тот момент уже принимали присягу, текст которой был утвержден Верховным Советом, а командывание оставалось под присягой СССР. Это было очень опасно, так как в случае военного конфликта они даже не были обязаны воевать за Беларусь. «Беларускае згуртаванне вайскоўцаў» (БЗВ) и «Белорусский Народный Фронт» начали поднимать эту проблему среди общественности.

8 сентября, в День белорусской воинской славы, годовщины победы войска Великого Княжества Литовского над Московией, мы приняли эту присягу. На площади Независимости собрались тысячи людей. Люди специально приехали на это мероприятие из других городов Беларуси: много офицеров, сержантов, рядовых, военнослужащих запаса. На сцене присягу принимали 12 офицеров - членов руководства БЗВ, в парадной форме. Николай Статкевич первым принял присягу, после под текстом поставили подписи военные, которые там были. Нашей главной целью было создание народной армии.

Я полностью поддерживаю инициативу Белорусского Национального Конгресса принять присягу на верность Беларуси. Людям должны напоминать о патриотизме и любви к своей стране.