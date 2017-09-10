Трассы подпитывают... штрафы Александр Шевко

10.09.2017, 8:28

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Правда ли, что за проезд по платным дорогам будут снимать деньги с владельцев легковушек?

Предвижу возможное возмущение читателей по поводу поставленного вопроса: «Опять платить? Сколько можно?» Прогнозируя развитие ситуации дальше, предполагаю, что аргументы за оплату, как то, что автотрассы требуют постоянной финансовой подпитки, а возможности, которыми располагают дорожники, позволяют капитально ремонтировать дорогу раз в сто лет, что износ многих достиг критического уровня, а 10 тысяч километров вообще не ремонтировались четверть века, будут напрочь отметены одним вопросом: «А где деньги, которые мы, автомобилисты, платим за право допуска к движению?»

Этот уже ставший риторическим вопрос оставлю, с вашего позволения, за скобками, так как тема заявлена другая, и вернусь к сегодняшней ситуации с платными дорогами.

Итак, начало взиманию сборам за проезд еще в 1996 году положено на знаменитой «олимпийке» — автомагистрали М1 Брест – Минск – граница РФ. Транзитный проезд по ней через всю страну предполагал четырехкратный сбор дорожной таксы.

В августе 2013-го началась коммерческая эксплуатация национальной системы электронного взимания сбора — BelToll. Логика всей системы платных дорог такова: платят только коммерческий транспорт и автомобили, которые наносят дорогам наибольший ущерб, то есть с массой более 3,5 тонны, а также иностранцы.

К сегодняшнему дню протяженность сети платных дорог — 1613 километров. За каждый километр водители легковушек платят четыре евроцента, большегрузов в зависимости от массы и количества осей — от 9 до 14.

Интересен и такой факт. Если за четыре года плата за проезд принесла в бюджет десятки миллионов евро, то почти треть этой суммы — штрафы. Иные водители с завидным постоянством пытаются бодаться с системой, как тот теленок с дубом, однако всегда терпят фиаско. Конечно, перевозчики имеют полное право использовать альтернативные пути движения, но здесь тоже вопрос: что лучше, ехать кругами и по ухабам или пересечь всю Беларусь за каких-то 6—8 часов по классной трассе?

Да и по части дороговизны тоже не все так ужасно, как кто-то это подает. К примеру, во Франции за каждый километр нужно заплатить около 12 евроцентов, в Италии – от семи. В некоторых странах проезд оплачивается за определенный период. Например, в Словении абонемент на семь дней стоит 15 евро, в Австрии на 10 дней – 8, в Венгрии на такой же срок – 13.

И все же при всех неоспоримых достоинствах система BelToll еще далека от совершенства. Скажем, она не видит различия между автобусом рейсовым и школьным – оба идут у нее по разряду коммерческого транспорта: есть, мол, нормы закона, и невозможно выстроить систему контроля таким образом, чтобы проверить, действительно ли водитель перевозит детей или подрабатывает на свадьбе.

Свадьбы ладно, не каждый день школьные водители на них халтурят. А вот как быть с сельхозтехникой? «СГ» уже поднимала такую тему во время горячих дней жатвы. Проехал грузовик с зерном по платной дороге несколько сотен метров, попал под рамку с фиксатором – плати! Только в прошлом году отдали штрафов почти десять тысяч рублей, сетует главный инженер РСУП «Петровичи» Смолевичского района Андрей Лукьянов. А если попал под рамку без оплаты — сотню евро с машины вынь да положь.

В недоумении и главный инженер ОАО «Смолевичский райагросервис» Дмитрий Кищук: некоторые машины накручивают и сто километров, а платят такую же сумму, как местные аграрии за короткий путь от поля до поля.

Сложно подсчитать, сколько хозяйств оказались в положении, подобном смолевичским аграриям. Но суммы, понятно, набегают немалые, и оправданность их взимания давно вызывает справедливые нарекания. Однако на данный момент проблема решения не имеет.

Вернемся к вероятности оплаты за проезд легковых автомобилей с белорусскими номерами – будет он введен или нет?

Директор ГУ «Белавтострада» Андрей Иванов категоричен: не будет. Легковые автомобили по-прежнему и наравне с транспортными средствами государств – членов ЕАЭС общей массой не более 3,5 тонны, мопедами, мотоциклами, самоходными машинами и колесными тракторами, машинами специального назначения, транспортом для городских перевозок от всяких сборов освобождены.

Александр Шевко, sb.by