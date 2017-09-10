Лявона Вольского в Лиде встретили многотысячным «Жыве Беларусь!» 10.09.2017, 8:59

Фото: facebook.com

Праздник города проходит под бело-красно-белыми флагами.

В славном своей историей городе Лида в эти выходные проходит фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER-2017, сообщает Charter97.org.

«Гвоздем» праздника города в этом году стал гала-концерт в субботу вечером: в 19.00 выступил Лявон Вольский с проектом «Крамбамбуля», а в 21.30 – знаменитая украинская группа «Океан Эльзы».

В итоге фестиваль пива превратился в настоящий патриотический праздник под бело-красно-белыми флагами.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

«Вольский, «Партизанская», бело-красно-белые флаги, громкое «Жыве Беларусь!», старые и новые «зубры», -

описал https://www.facebook.com/yauhen.afnagel/posts/1493547420682238) свое впечатление от фестиваля один из лидеров БНК, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и ветеран движения сопротивления «Зубр» Евгений Афнагель.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

«Какой все же крутой был Вольский в Лиде! Ну он всегда крутой, это понятно, просто если 20 тысяч человек (а может, и больше) поют «Три черепахи» - это невероятно. И когда со сцены кричат «Жыве Беларусь!», а в ответ слышится многотысячное «Жыве!», тоже впечатляет. И это при том, что «Крамбамбули» только недавно разрешили выступать на больших площадках, но Вольского за то и любят, что он себе никогда не изменял», - поделилась впечатлениями белорусская журналистка Адарья Гуштын.

Фото: facebook.com

А издание «Наша Ніва» успело обратить внимание на то, что Лявон Вольский накануне концерта в Лиде радикально сменил имидж.