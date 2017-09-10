Фантастический фестиваль в Лиде собрал 100 тысяч человек под бело-красно-белыми флагами 25 10.09.2017, 10:12

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Фото: facebook.com

Город с замком Гедимина на два дня стал столицей белорусского патриотизма.

Вчера днем автобусами, электричками и на личных машинах десятки тысяч белорусов устремились в Лиду, где шумно и масштабно отгремел фестиваль Lidbeer, сообщает onliner.by.

«Сегодня в Лиде было около 100 000 зрителей. 1% населения Беларуси», - написал в субботу в «Твиттере» известный белорусский блогер-патриот Эдуард Пальчис, уроженец города Лида

Сегодня в Лиде было около 100 000 зрителей. 1% населения Беларуси. pic.twitter.com/AEeMhudFmc — 1863x.com (@1863x) 9 сентября 2017 г.

Всего на один день в году обыкновенный белорусский город погрузился в невероятную атмосферу драйва, веселья и свободы, в которой не нашлось места добровольно-принудительным шествиям и прочей обязаловке, присущей многим нашим праздникам.

Фото: onliner.by

Lidbeer считается одним из крупнейших в стране «пивных» фестивалей. Он проводится уже в третий раз. В сентябре 2016-го в Лиду приехало более 100 тыс. человек, чего, наверное, не ожидал никто. На этот раз организаторы были готовы к еще большему наплыву гостей, потому учли прошлогодний опыт и увеличили фуд-корт более чем в два раза, значительно расширили санитарную зону, придумали новые развлечения для детей и взрослых. По словам участников фестиваля, очереди были приемлемые, еды хватало на всех.

Фото: onliner.by

Фуд-корт и первые фестивальные локации начали работать в десять утра. В течение дня на малой сцене выступали белорусские группы, отобранные в ходе интернет-голосования. Детей развлекали аниматоры и циркачи, нашли себе занятие по душе любители квестов и активного отдыха. Желающие могли посетить экскурсию по заводу и посмотреть, как производят пиво.

Фото: onliner.by

Вечером стало горяче́е: начался гала-концерт с участием групп «Петля Пристрастия», «Крамбамбуля», Lumen, а хедлайнером стала украинская группа «Океан Ельзи», которая дала полуторачасовой концерт.

Фото: onliner.by

Как сообщал сайт Charter97.org Лявона Вольского на сцене в Лиде встречали многотысясным скандированием «Жыве Беларусь!», а вечерний гала-концерт прошел под бело-красно-белыми флагами.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: onliner.by

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com