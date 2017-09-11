Правозащитник Сергей Дроздовский разоблачил махинации чиновников ЖРЭО 5 11.09.2017, 9:56

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Активист вступил в неравный бой с администрацией Советского района Минска.

Руководителя Офиса по правам людей с инвалидностью ждет суд за право жить в общежитии. Противостояние с администрацией района началось, когда Сергей разоблачил жилищные махинации чиновников.

Сергей Дроздовский годами защищал права самых уязвимых. Теперь поддержка нужна ему. Уже год Сергей борется за право остаться в общежитии полиграфкомбината, в котором жил с матерью около 20 лет, сообщает «Белсат».

Угрозы вынуждают людей подписывать

Здание вместе с жителями незаконно передали в собственность администрации Советского района, хозяином стал местный ЖРЭО. Общежитие признали «коммерческим жильем». В результате жировки подорожали примерно втрое. Сергей обратился в прокуратуру Советского района, но та нарушений не выявила.

«Как написала прокуратура, она исследовала ответ администрации. То есть, что администрация написала, то она и исследовала. Это меня не могло удовлетворить, и я обратился в городскую прокуратуру, которая через полгода выяснила, что действительно был незаконный перевод», – говорит Сергей Дроздовский.

Администрацию обязали исправить ситуацию. В результате помещению вернули статус общежития, но – общежития ЖРЭО, а это значит, что жить там сейчас могут только работники этой организации. ЖРЭО подало на Сергея иск в суд, чтобы выселить без предложения другого помещения. К тому же Сергея и его мать сняли с очереди на улучшение жилищных условий, и лишь очередной суд постановил восстановить их в очереди.

«Руководство и ЖРЭО, и Администрации пользуются своим положением – угрожают в мой адрес и, уверен, в адрес других жителей, умудряются выписывать предписания – совсем не соответствующий документ по форме. Угрозы вынуждают людей подписывать», – говорит Дроздовский.

Закон на нашей стороне

В администрации Советского района ситуацию не комментируют. Директор ЖРЭО Игорь Жук сказал, что ему надо подготовиться, изучить документацию и то, что пишут СМИ в этом вопросе, но ситуацию так и не прокомментировал. Многие из жителей общежития не выдержали и уже выселились, но Сергей продолжает защищать свои права. В этом его поддерживает и жена, тоже юрист.

Анастасия Жаврид, юрист и жена Сергея говорит, что они планируют бороться — и не только за свои права.

«Здесь уже вопрос не только целого этажа, а я так же уверена, что многие люди в Беларуси находятся в такой ситуации, которым никто не поможет, у которых нет ни образования, ни денег на юриста, ни юриста, который мог бы им помочь бесплатно . Поэтому это вопрос принципов и ценностей», – говорит Анастасия Жаврид.

Веры в то, что законность восторжествует, мало: бороться приходится с государственными структурами.

«Как они себя поведут, политическое это дело или не политическое? Потому что действительно закон полностью на нашей стороне. Но как это будет в суде, и как мы это будем рассматривать, и что придумает администрация? Для меня это даже своего рода азарт», – добавляет юрист.

Суд о выселении Сергея Дроздовского состоится уже в понедельник 11 сентября.