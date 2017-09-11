Ажубалис: Европа слишком заигралась с диктатором Лукашенко 3 11.09.2017, 11:43

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Аудронюс Ажубалис

Белорусским властям есть что скрывать на учениях «Запад-2017».

Литовский политический деятель Аудронюс Ажубалис прокомментировал «Радыё Свабода» последний инцидент с невыдачей виз литовским экспертам.

«Это показывает, что с 2004 года в Беларуси ничего не изменилось. Именно тогда меня развернули с белорусской границы, и следующие 5 лет я был невъездным в Беларусь. Теперь история опять повторяется».

По словам политика, европейское сообщество слишком «заигралось» с диктатором Лукашенко и теперь не имеет рычагов, чтобы на него воздействовать. Поэтому в очередной раз приходится констатировать, что Лукашенко использует Европу исключительно в корыстных целях: либо когда нужно снять миротворческие дивиденды, либо подключить институты, чтобы поволновать Кремль.

Литовский политик Лауринас Кащюнас так же не понимает, зачем белорусским властям усложнять ситуацию накануне учений «Запад-2017», провоцируя международный скандал. И раз это случилось, значит, союзникам есть что скрывать от наблюдателей. Из этого следует, что маневры не так безобидны, как это пытаются представить армейские генералы.

Депутат литовского Сейма Мантас Адоменас поддержал коллег и выразил обеспокоенность учениями «Запад-2017». При этом ему, как и всем литовским политикам, небезраличен статус Беларуси, которая от союза с Россией первой рискует потерять суверенитет. И заверил, что войска NATO пристально следят за ситуацией и готовы к любому сценарию масштабных маневров.

Напомним, что в Минске проходит международная дискуссия на тему «Региональная безопасность и учения« Запад-2017». Взгляд из Минска, Вильнюса, Варшавы и Киева». Аудронюс Ажубалис и 5 депутатов Сейма Литвы не смогли попасть на круглый стол, так как белорусские власти не дали им виз.