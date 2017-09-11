Город-атомщик Островец «перестроили» под российских специалистов 1 11.09.2017, 16:27

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Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Местные жители не почувствовали изменений в лучшую сторону от строительства БелАЭС.

Белорусская АЭС строится уже пять лет — разработка котлована под первый энергоблок началась 31 мая 2012 года, и сейчас работы приближаются к завершающей стадии. Узнаваемые силуэты двух градирен уже стали привычным пейзажем для Островца. Местные жители говорят, что ажиотаж вокруг АЭС утих, а интерес угас. Tut.by вспомнил, как начиналось строительство, и посмотрел, во что превратилось это место сейчас.

Автобусы с утра забирают рабочих из микрорайонов города и везут на строительство станции. Снять номер в двух местных гостиницах — настоящая проблема. Иногда свободных мест попросту нет — в Островец часто приезжают командированные. Правда, достаточно много предложений от местных жителей — многие сдают свои квартиры на сутки. А вот найти съемное жилье на длительный срок в Островце все еще трудно — спрос превышает предложение.

Если в прошлом году ценник на съем квартир был достаточно высоким — за двухкомнатную просили 600−800 долларов в месяц, то сейчас цены снизили до 400−500 долларов. С вводом нового жилья подешевела и «вторичка». Двухкомнатную квартиру можно купить за 18−20 тысяч долларов.

За последний год в Островце появилась новая гостиница. Стоимость двухместного номера — 87 белорусских рублей.

— Цены рассчитаны на российских специалистов, — говорят местные жители. И правда, на ресепшен часто мелькают паспорта жителей соседней страны. Пообедать в городе можно за три рубля — это комплексный обед из стандартного набора «первое, второе и компот».

На самой станции сейчас, как и раньше, работы много. АЭС строят более 5 тысяч человек — это рабочие из 36 организаций: 22 белорусских и 14 российских. Летом к специалистам присоединяются и студенты. За 2013−2017 годы в составе студенческих строительных отрядов на стройке поработали более 1000 россиян и белорусов. В этом году здесь трудились 287 молодых людей. Платили им по 300−500 рублей и выше.

Встреченные в кукурузном поле около «атомки» водители на зарплату свою пожаловались и даже показали свои расчетники — 323 белорусских рубля за месяц.

Строительство АЭС отставало от графика на 1−3 месяца

В ноябре 2016 года Счетная палата РФ опубликовала отчет о результатах совместных с КГК Беларуси контрольных мероприятий. Там говорилось, что выполнение работ по возведению первого блока отстает от графика на 1−3 месяца. Похожая картина наблюдалась при строительстве корпусов реактора и турбины, монтаже мостовых кранов, здания ядерного обслуживания.

Причины — нехватка персонала, отсутствие полноценной работы в двухсменном режиме, несвоевременная выдача нужной документации. При этом на энергоблоке часть работ проводилась с опережением графика.

— Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на 123 из 130 объектов первого и второго энергоблоков БелАЭС. Основное энергетическое оборудование для станции полностью законтрактовано, поставка происходит по мере готовности. Вспомогательное оборудование законтрактовано на 75%. Чтобы все шло по графику, проходят заседания оперативных штабов. В апреле 2017 года смонтированы корпус реактора первого энергоблока, четыре парогенератора, а также кран эстакады транспортного шлюза. В июне начата сварка главного циркуляционного трубопровода. В здании реактора второго энергоблока выполняются работы по устройству внутренней защитной оболочки. По состоянию на 1 августа 2017 года всего с начала строительства по объекту уложено 69% от общего объема бетона и смонтировано 82% от общего объема арматуры, предусмотренных проектной документацией, — рассказал TUT.BY главный инженер станции Анатолий Бондарь.

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Сколько стоит БелАЭС

Изначальная стоимость проекта — приблизительно 9 млрд долларов: шесть на строительство АЭС, три — на возведение инфраструктуры.

В бюллетене Счетной палаты за ноябрь 2016 года говорилось, что стоимость строительства увеличена на 8,92 млрд российских рублей в базисном уровне цен, или на 50,6 млрд рублей в ценах I квартала 2016 года (по среднему курсу российского рубля на I квартал — 675 миллионов долларов. — Прим. TUT.BY).

— Сейчас финансирование строительства АЭС и объектов инфраструктуры атомной электростанции обеспечено в необходимом объеме, — лаконично констатировал Анатолий Бондарь.

13 несчастных случаев за все время строительства станции

В Островце то и дело появляются слухи о травмах и смертельных случаях на строительстве АЭС. Очень быстро эти версии о ЧП здесь обрастают всевозможными подробностями. На БелАЭС нам рассказали, что за время строительства станции на стройплощадке произошло 13 несчастных случаев, три из них закончились смертельным исходом. В том числе в 2017 году было 3 несчастных случая из-за личной неосторожности и нарушения требований инструкции по охране труда самими пострадавшими.

— Каждую неделю службы охраны труда проводят оперативные проверки персонала, а также инструктируют сотрудников по основным правилам техники безопасности. Данные службы работают круглосуточно. Кстати, нарушения, которые не угрожают жизни строителя или других работников, влекут штрафы до 50% от премии за месяц, в котором произошло нарушение. Несоблюдение правил охраны труда, которое потенциально угрожает жизни работника или его коллег, влечет за собой лишение от 50 до 100% премиальных, и в большинстве случаев — права работать на площадке строительства, — говорит Анатолий Бондарь.

«Жизнь не особо поменялась»

Работа на станции продолжается и ночью. По темной дороге, ведущей от районного центра к БелАЭС, снуют туда-сюда грузовые машины. В самом городе все еще по провинциальному тихо. Мест, где можно отдохнуть, в райцентре стало больше. Недавно открылась пиццерия, есть пивной бар и еще несколько заведений общепита, возле которых тусуется местная молодежь на машинах и мотоциклах. Правда, после полуночи жизнь и в этих места замирает.

— А что вы хотели? Всем завтра на работу. Погуляли и хватит, — говорят прохожие. В выходные ночная жизнь сосредотачивается в местном Доме культуры, где проходят дискотеки, вести которые даже приглашают известных диджеев. Вечеринки пользуются популярностью не только у местных, но и у приезжих строителей.

Город, конечно, развивается, и его уже нельзя сравнить с тем, каким он был еще несколько лет назад. Правда, многие наши молодые люди едут на работу в большие города, а к нам приезжают строители оттуда. Вот такой парадокс. Хотя при желании здесь быстро можно найти работу с достаточно хорошей зарплатой. А в целом жизнь наша не особо поменялась — это все равно небольшой районный центр.