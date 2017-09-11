закрыть
11 сентября 2017, понедельник, 20:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эксперты ЕАБР раскритиковали «спасительную пилюлю» белорусской экономики

1
  • 11.09.2017, 16:50
  • 3,310

Белорусские власти «заигрались» со cнижением ставки рефинансирования.

ЕАБР посоветовал Беларуси притормозить со снижением ставки рефинансирования. Снижать основную банковскую ставку более плавно, пишет gazetaby.

Как отмечается в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития, это связано с «высокими инфляционными ожиданиями, планируемым повышением тарифов, а также восстановлением потребительского спроса», которые могут увеличить показатель инфляции.

Напомним, Нацбанк Беларуси уже семь раз с начала года снижал ставку рефинансирования. По мнению экспертов, в перспективе это может привести к снижению процентов по вкладам в банках, а также сделать кредиты более доступными.


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать