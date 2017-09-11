Эксперты ЕАБР раскритиковали «спасительную пилюлю» белорусской экономики 1 11.09.2017, 16:50

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Белорусские власти «заигрались» со cнижением ставки рефинансирования.

ЕАБР посоветовал Беларуси притормозить со снижением ставки рефинансирования. Снижать основную банковскую ставку более плавно, пишет gazetaby.

Как отмечается в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития, это связано с «высокими инфляционными ожиданиями, планируемым повышением тарифов, а также восстановлением потребительского спроса», которые могут увеличить показатель инфляции.

Напомним, Нацбанк Беларуси уже семь раз с начала года снижал ставку рефинансирования. По мнению экспертов, в перспективе это может привести к снижению процентов по вкладам в банках, а также сделать кредиты более доступными.