Оршу патрулирует российская военная полиция 13 11.09.2017, 17:45

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архивное фото mil.ru

О дислокации в Оршанском районе российских военных ничего не сообщалось.

В понедельник 11 сентября в Орше была замечена машина российской военной полиции. Первый раз около 16 часов дня orsha.eu сообщили, что эта машина стояла на улице Могилевской возле магазина MartInn. Машина просто стояла на местной парковке, но очевидцы не видели чтобы из нее кто-то выходил или заходил в нее. Второй раз через 40 минут (около 16-40) ту же самую машину заметили когда она парковалась на улице Ленина на парковке напротив музея Короткевича.

Еще раньше - несколько недель назад - ту же самую или похожую машину также видели в районе Заднепровья. Военная полиция должна следить за соблюдением законности и дисциплиной в рядах российской армии, поэтому возникает вопрос за чем полицейские следят в Орше, при том, что о дислокации в этом регионе российских военных ничего не сообщалось.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».