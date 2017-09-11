Крик души писательницы о состоянии образования в Беларуси 14 11.09.2017, 22:08

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Евгения Пастернак

Минчанка написала открытое письмо Министерству образования РБ и всем райисполкомам.

Белорусская писательница Евгения Пастернак написала открытое письмо Министерству Образования РБ и всем райисполкомам.

- Пишу это письмо, потому что ситуация с образованием в стране стала ухудшаться стремительно, переплюнуты даже самые пессимистичные прогнозы. Но самое страшное не это. А то, что вы продолжаете докладывать о росте показателей и стабильности. А это не так.

Все изменения в образовании, которые прошли в стране, начиная с 2007 года, вели к стабильному ухудшению положения дел.

А это говорит о том, что вы не справляетесь с ситуацией. И, судя по последним инициативам (форма для учителей и замена системы оценивания, изменение времени начала занятий и непродуманный ввод оплат за питание через ЕРИП, начало учебного года без полного комплекта учебников и сопровождающих материалов), не справляетесь потому, что даже приблизительно не представляете себе реальную ситуацию и реальные нужды школ.

Даже хорошие идеи разбиваются о то, что вы не представляете себе школьные реалии. Идея разделить классы для изучения иностранного языка хорошая. Но выяснилось, что в школах нет достаточного количества кабинетов и катастрофически не хватает учителей. В итоге среди года приходилось в классах ставить перегородки, а во многих школах подгруппы все равно занимаются вместе, потому что учителей просто нет. Ввести лишний час физкультуры — хорошо. Но в школах только один спортивный зал, и теперь для занятия физкультурой стали экстренно выделять обычные кабинеты или в одном спортзале приходиться заниматься сразу нескольким классам, и такая «физкультура» только вредит. К тому же добавился дополнительный час в и без того перегруженное расписание.

Учителя теперь вынуждены заниматься чем угодно, только не уроками. Вы вообще представляете себе, во что вылился в школах перенос занятий на час? Сколько сил и нервов тратят теперь педагоги на утрясание расписаний, сколько детей болтается по школам с 8 утра, потому что им некуда деваться?

Родители вам жалуются, а вы вместо того чтобы к ним прислушаться, вызываете на ковер классных руководителей. По вашему мнению они должны обработать родителей, чтобы те больше не жаловались. Это, конечно, способ, но вы должны решать не свои проблемы, а наши. Вы должны сделать так, чтобы детям в школе было комфортно. Вы именно для этого и существуете.

Оплата питания по безналу? Отличная идея. Но вы умудрились устроить истерику в масштабе страны. Первого сентября учитель должен думать о том, как он будет вести урок, а не о том, как выйти в интернет, чтобы дети поели.

А родители накануне первого сентября не должны метаться между интернет-банкингом и почтами в надежде, что система заработает.

Я хочу подчеркнуть, что виноваты в этой ситуации не классные руководители, не директора школ, не операционисты “Беларусьбанка”, а конкретные чиновники, которые не продумали, не доделали и создали всем огромные неудобства. Было очень бы хорошо, чтобы имена этих чиновников сейчас были обнародованы.

Вы не в состоянии были продумать заранее, как это будет работать? Вы не могли апробировать на нескольких школах, исправить недочеты, а потом уже вводить?

Вы не могли написать четкую инструкцию по пользованию оплатой ЕРИП и картой учащегося? (при этом карта есть далеко не во всех школах)

Кстати, до сих пор никто не может ответить на вопрос, как именно будет осуществляться оплата за питание по карте. Вы поставите терминалы в каждой школе? Вы уверены, что за те десять минут, которые вы оставили на питание, сократив перемены, дети успеют хотя бы войти в столовую?

Теперь учебники. Вы не смогли обеспечить нормальные условия работы авторам учебников. Хороший учебник невозможно написать за пару месяцев. Никак. Даже самому гениальному авторскому коллективу.

Нужно время, нужны грамотные рецензенты, нужна апробация. Только после того, как по учебнику год кто-то поработал и исправил огрехи и недочеты, его можно выпускать (или не выпускать) в массы.

Вы не согласовали программы разных предметов между собой. Посмотрите на стиль, которым написана биология для 7 класса. И сравните с физикой. Это точно для одних и тех же детей?

Почему дублируются переводные произведения в русской и белорусской литературе? Почему физика за седьмой класс повторяет «Человек и мир» за пятый? Когда вы, наконец, согласуете физику с математикой?

Вы запретили учителям брать от родителей наличные деньги. Но если вы запретили их брать, то все то, что делалось в школах на родительские деньги, автоматически должно перейти под вашу ответственность. Вы требуете у директоров школ соблюдать питьевой режим. У школ нет денег на воду, деньги на нее дают родители. И теперь классный руководитель не может заказать воду, ей нельзя брать у родителей наличные деньги. То есть, видимо, родители должны утром срываться с работы и бежать в школу, чтобы заплатить за доставку? Конечно, родители с учителями договорятся, мы всегда договариваемся. Но у меня возникает резонный вопрос — а зачем нам всем тогда вся эта масса чиновников, которые содержатся на наши деньги, если они даже воду детям обеспечить не в состоянии?

И еще мне кажется, вы должны понять очень важную вещь. Если деньги на что-то дают родители, то они будут делать так, как удобно им и их детям, а не вам. Если деньги на что-то дают родители, то вы не можете вообще ничего требовать, вы можете только просить и благодарить. Так что смените тон общения с родителями, если бы не родительские деньги, у вас бы не было ни ремонтов в школах, ни спорт инвентаря, ни многого другого.

Вы требуете оплаты за пользование учебниками до 10 сентября.

Вы требуете оплату за полный комплект учебников.

В прошлом году шестиклассники получали некоторые учебники в январе (учебный год, я напоминаю, у нас начинается 1 сентября).

Почему мы должны оплачивать пользование учебниками, если вы не успеваете их напечатать?

Своими нововведениями вы добиваете веру в то, что в образовании работают профессионалы.

А если там непрофессионалы, то как мы, родители, можем доверять вам своих детей?

Вам кажется, что вы держите ситуацию под контролем, что на каждое ваше указание нужно написать отчет, и поэтому все выполняется.

Это не так. Вы не контролируете реальность. Вы контролируете только бумажки. Документооборот в школах давно превысил рамки разумного, и вы уже можете требовать что угодно — вам напишут любой отчет на любую тему.

Вы построили систему, которая держится на страхе и вранье.

Страхе — потому что учителя молчат под страхом увольнения.

Вранье — потому что написанные тонны отчетов ничего не стоят.

Школы переполнены (35 первоклассников в классе — это нормально?), учителей не хватает, учебники из-за вас напечатать не успели, большая часть выпускников получает образование у репетиторов, потому что вы не в состоянии сделать так, чтобы школы обеспечивали им нормальный уровень знаний.

Ваши требования к школьным администрациям противоречивы и часто невыполнимы.

За счет двойного подчинения (министерство образования и отделы управления образования исполкомов) директора школ оказываются между двух огней и не знают, чьи требования выполнять. А выполнить все ваши приказы, повторяю, давно невозможно.

А в самом невыгодном положении оказывается учитель — он напрямую передает ваши указания родителям, именно учитель получает от родителей обратную связь, именно на классных руководителей на родительских собраниях вываливается всеобщее возмущение всеми школьными нововведениями.

Чтобы из школ не разбежались последние профессионалы, вам придется:

1. Убрать весь лишний бумагооборот, который не касается непосредственно учебной деятельности и перестать придираться по мелочам к ведению документации

2. Отменить все соревнования между школами, по всем показателям. Главный критерий работы школы — баллы на ЦТ.

3. ЦТ — как единственный независимый экзамен оставить обязательно. Но! Открыть всю статистику по ЦТ за последние годы. Открыть задания, открыть правильные решения. Понимаем, что открыть статистику по ЦТ очень стыдно, потому что уровень подготовки современных выпускников — это объективный фактор того, что вы не справляетесь со своей работой. Но это все равно придется сделать.

4. Выпускные экзамены в 11 классе объединить с ЦТ, как это давно сделано и в России, и в Украине. Убрать средний балл аттестата как один из факторов поступления. Да, после этого вы не увидите одиннадцатиклассников в школах, но это еще одна объективная оценка вашей работы. Потом нужно будет долго и скрупулёзно делать так, что в школы вернулись сбежавшие учителя, чтобы у учителей были достойные условия работы, и чтобы старшеклассники от репетиторов вернулись в школы.

5. Раз вы не в состоянии обеспечить учеников качественными учебниками и вовремя, значит разрешите пользоваться любыми другими. Уберите контроль над учителями. Дайте возможность им самим выбирать, по каким учебникам, по каким программам им лучше работать.

6. Максимально персонализировать процесс обучения. Профильные гимназии, профильные классы, разные программы, разные уровни разных предметов. У современных людей должен быть максимально широкий выбор. Возможность выбора школы, учителя, программы, базового или углубленного уровня обучения. Форма обучения — очная и заочная. Возможность выбора профиля, распределения нагрузки, дополнительных факультативов должна быть у директора школы. Да, все школы будут разные. И это единственное, что еще сможет спасти ситуацию. Да, у умных и талантливых детей должно быть право выбора учебного заведения. Я хочу подчеркнуть, не у школ должно быть право на них, а у талантливых и трудолюбивых детей должно быть право выбрать школу, учителя, уровень нагрузки и форму обучения.

7. И я хочу напомнить, что по семейному кодексу РБ приоритетное право на все, что касается жизни, здоровья и воспитания детей, принадлежит семье. Поэтому, в первую очередь, семья может решать, когда и что будет есть ребенок, во что он будет одет и чем он будет заниматься после школы и в выходные дни. Поэтому все вопросы, касающиеся питания, школьной формы и досуга, особенно если они решаются за родительские деньги, не могут быть обязательными.

Я понимаю, что на данный момент всё уже находится в таком плачевном состоянии, что быстро ситуацию не исправить, поэтому мы подготовили петицию, которую предлагаем подписать всем желающим. В нем мы перечислили первоочередные шаги, которые необходимы для исправления ситуации.

Если хотя бы это будет сделано, то можно будет говорить о дальнейших реформах.