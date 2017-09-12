Минск бежит, идет, плетется. Давайте без «липы», а? 4 Сергей Щурко

12.09.2017, 10:23

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Спорт как религия — к нему надо прийти.

Минский полумарафон дружно делит горожан на три лагеря. Тех, кто бегает ("Какой кайф!"). Тех, кто критикует перекрытый центр ("Придурки, могли бы на окраине города носиться, а то в магазин не проехать"). И тех, кто отдает перевес первым, лежа на диване и поглаживая выпирающий живот ("Конечно, надо бы и мне собой заняться"). 10 сентября появилась четвертая группа, названия для которой у меня пока нет...

Поднявшиеся с диванов, но пока не научившиеся бегать. Неведомая сила пригнала их на старт минского полумарафона и сделала все, чтобы они помешали бежать тем, кто этого хотел.

Они брели обреченной толпой в несколько тысяч человек в майках с названиями родных вузов и прогрессивных молодежных организаций. Брели, как герои "Униженных и оскорбленных" Достоевского, "Мертвых душ" Гоголя и иных произведений классиков, один из которых (доподлинное авторство не установлено) как-то обронил знаменитую фразу о дураках и дорогах.

Дураков у нас много. Услужливых дураков еще больше. Да чего там, все свои люди. Кому-то пришло в голову, что Минский полумарафон должен стать крупнейшим на территории СНГ и потому давайте по старой привычке загоним тех, кто не собирался. Начались совещания, полетели письма — все знают, как у нас это делается…

Одних нагнули, "нагнутые" нагнули следующих. "Нагнутые" "нагнутыми" нагнули и… Вот она, картина — парад партизан в 44-м, плененная советскими войсками группировка Паулюса (настроение у разных групп шагающих было разным – от радостно-приподнятого до тоскливо-сумрачного), ноябрьско-майские манифестации трудящихся с портретами вождей и красными знаменами — выбирайте на свой вкус.

Ничего кроме смеха, эта зарисовка с натуры вызывать не могла, а у тех, кто бежал по-настоящему, бредущие стеной пленные партизаны вызывали еще и стойкое раздражение. Между ними надо было лавировать и терять драгоценное время, ибо, те, кто стартовал на "десятку", догнали пешеходов на "пятерку" довольно быстро.

Отсюда у меня, как у бегуна не придуманного и не наклоненного разнарядками по обеспечению численности, большая просьба к организаторам — не занимайтесь этой никому не нужной "липой" и не позорьте хорошее начинание перед гостями белорусской столицы, ибо такого позора нет ни на одном нормальном марафоне в мире.

Ну, может быть, кроме тех, которые выросли с нами в одной стране — СССР, где приписки и пыль в глаза были делом не только привычным, но жизненно необходимым. В КНДР до марафонов пока еще не додумались, иначе самый крупным в мире бы точно был Пхеньянский.

Скажу сразу – все это не относится к федерации легкой атлетики и ее председателю. Вадим Девятовский один из тех, кто горит на работе и действительно может повести за собой людей. Но слишком много у него неуклюжих помощников, от которых, похоже, невозможно избавиться в силу устройства нашего государства. И потому он сам становится заложником разнарядок и последующих клоунских парадов, которые рискуют превратить действительно классный забег в Минский Смешной полумарафон.

Давайте не будем никого заставлять и силой тащить в мир здорового образа жизни. Спорт как религия — к нему надо прийти. Родить его в себе, и тогда ты будешь выходить на пробежки без списков и угроз не получить плохую отметку в зачетку.

Я не буду ничего спрашивать у двенадцатилетней Маши Васюченковой — надеюсь, у будущей звезды белорусского гандбола, промчавшейся изо всех сил "пятерку", а потом пожалевшей, что не заявилась на "десятку". Как не стану допытываться у форварда смолевичской "Виктории" Дианы Хмыловой — героини нашего проекта "Девушки против", зачем ей нужен полумарафон в единственный выходной на неделе.

Нас же вывел на старт посол Франции в Беларуси Мишель Ренери. Его нет с нами уже месяц, но это не имеет значения. Человек жив, пока живет в сердце других людей.

Совместная белорусско-французская команда Michel Team заявила своих представителей на все три дистанции и состояла из сотрудников французского посольства и тех, кто бегал минские полумарафоны вместе с Мишелем.

Александра Герасименя: Мишель — это человек, который открыл мне душу француза, удивительную и богатую. Человек, с которым было невероятно интересно общаться и на которого можно было положиться, как на члена своей команды. Он никогда не останавливался и боролся до конца.

Ольга Хижинкова, также бежавшая с портретом француза на груди, не могла скрыть своих эмоций и удивила в очередной раз:

Мишель очень хотел, чтобы в Минске появился марафон международного уровня и собирался его преодолеть. Не получилось, увы, но я обещаю, что этот марафон пробегу — для Мишеля. Может, на его родине, но точно в этом году. Только еще немного подготовлюсь…

Впрочем, после финиша Оля выглядела недовольной собой: "Всего лишь 1.50, а хотела хотя бы на 5 минут быстрее". Диана Хмылова, бежавшая 21,1, была огорчена тоже, хотя и показала 1.45: "Хотела за 1.40 хотя бы…"

Что за женщины у нас? Сумасшедшие люди :) Хорошо, что хоть лицо телеканала БТ-1 Татьяна Никитина сияла абсолютным счастьем: "Хотела попробовать, что такое пробежать 21.1 км". — "Ну и как?" — "Класс!!!"

Танюша, ты права. Никаких иных эмоций не возникает у человека в тот момент, когда он смог преодолеть себя и выяснил, что может гораздо больше, чем вчера.

Главное — не остановиться и мучать себя физическими нагрузками каждый день. Чтобы стать потом таким, например, как победитель минского полумарафона из Кении.

Или остаться самим собой. Но еще лучше: счастливым и ставящим перед собой новые, кажущиеся фантастическими рубежи.

Сергей Щурко, «Прессбол»