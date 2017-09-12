На Полесье началась «грибная лихорадка» 6 12.09.2017, 10:39

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Полесские любители «тихой охоты» начали сезон.

Ещё неделю назад в регионе шли дожди, было сыро и холодно. В выходные погода поменялась, и массово начали расти грибы. Подберёзовики, подосиновики, боровики, маслята одинаково встречаются любителям тихой охоты. В соцсетях полешуки активно делятся своими находками, пишет «Медиа-Полесье».

Нужно знать, какие грибы брать

Медики обращают внимание, что собирать нужно только те грибы, которые знаете. В Столинском районе в этом году отравления грибами не было, однако на Брестчине известны случаи, когда из-за отравления грибами пострадали четыре человека. Эпидрасследование установило, что пострадавшие употребляли в пищу шампиньоны и сыроежки. Предположительно, они спутали эти грибы с бледной поганкой.

– Основная причина возникновения пищевых отравлений грибами – это незнание ботанического вида грибов, позднее обращение за медицинской помощью, нарушение технологии приготовления, – рассказали в Столинском райЦГЭ. – Например, мухоморы имеют сходные признаки с сыроежками и шампиньонами. На сыроежки похожи волоконницы, ложный валуй, рядовка мыльная и рядовка заостренная. Желчный гриб похож на белый. Его ещё можно спутать с подберезовиком, подосиновиком, польским грибом. Моховики, маслята надо отличать от перечного гриба; зелёнки от рядовки серо-жёлтой, а опёнок осенний – от опёнка ложного.

Тяжесть отравления зависит от состояния здоровья и возраста пострадавшего, количества съеденных грибов, от условий, в которых они выросли. В тяжёлых случаях смерть наступает через 3-4 дня. При более лёгком отравлении и своевременном лечении на 5-12 день наступает выздоровление. Поэтому во всех случаях заболевания необходимо срочно обращаться за медпомощью. Чем раньше будет госпитализирован пострадавший, тем больше шансов на благоприятный исход.

Гриб надо «обезвредить»

Часто отравления происходит при употреблении в пищу условно-съедобных грибов (некоторых видов сыроежек, свинушек, волнушек и других), содержащих раздражающие и ядовитые вещества. Их можно обезвредить только соблюдая правила обработки. Грибы надо тщательно очищать перед обжаркой – отваривать дважды в течение 50 минут. После варки каждый раз промывать проточной водой.

Нужно строго соблюдать правила кулинарной обработки употребляемых грибов: очищенные и промытые грибы сначала следует прокипятить в 2-3 водах, только затем жарить или добавлять в суп. Готовые блюда необходимо хранить в холодильнике.

Где грибы брать не надо?

Не следует собирать грибы в черте города, возле транспортных магистралей, промышленных предприятий, складов ядохимикатов, мусорных свалок. Грибы способны поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества в концентрациях, значительно превышающих их содержание в почве, воде, растениях.

Берите только известные съедобные грибы, молодые и целые. Не берите дряблые, переросшие, осклизлые, заплесневелые, червивые грибы – в них образуются ядовитые вещества. Особенно тщательно проверяйте грибы, собранные детьми.

Не пробуйте на вкус незнакомые грибы. Следите за тем, чтобы дети не ели и не пробовали любые сырые грибы.

Если вы предпочитаете сборам покупку грибов, то знайте, что нельзя покупать грибы, которые не прошли проверку ветеринарно-санитарной экспертизы.

Проверить грибы на радиацию можно бесплатно

В Столинском районе грибы можно проверить на наличие в них радиоактивных веществ в трёх лабораториях ветсанэкспертизы (на рынках в Столине, в Давид-Городке и в Речице), в лабораториях Полесского (в Давид-Городке) и Столинского (в Столине) лесхозов.

В Лунинце, как в Пинске и в Столине, это также можно сделать в лабораториях радиационного контроля при лесхозах, в лабораториях ветсанэкспертизы на рынках, в центрах гигиены и эпидемиологии. Если исследование грибов проводится для дальнейшего их потребления дома, то проверку сделают бесплатно. Если проверяют для последующей их продажи, то исследование будет стоить денег.

На Столинщине, Пинщине и Лунинетчине лесхозами определены места, где запрещён сбор даров леса. Собираясь в лес, надо выяснить радиационную обстановку в том месте, где планируете собирать грибы. Такую информацию можно узнать по телефону в своём районном центре гигиены и эпидемиологии или в лесхозах.