Томас Венцлова: Рано или поздно возникнут объединенные штаты Европы 2 12.09.2017, 12:26

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Европейский Союз является гарантом суверенитета для граничащих с РФ народов.

Один из наиболее известных литовских интеллектуалов Томас Венцлова в интервью радио LRT рассказал о своем видении будущего Евросоюза и его роли в сохранении независимости Литвы (перевод – westki.info).

Известный литовский поэт сказал: «Рано или поздно возникнут объединенные штаты Европы, похожие на США. И в этом нет ничего страшного. Это не означает, что наш народ потеряет независимость, или что наше государство исчезнет. Но независимость немного иначе будет выглядеть, чем сегодня. Возможно, даже лучше».

Отвечая на вопрос, как он смотрит на литовское общество, культурную и интеллектуальную элиту, Венцлова отметил:

«Подрастает новое поколение интеллектуалов, с которыми я согласен и которые говорят более или менее то же, что говорю и я. Это меня очень радует. Но меня пугает то, что есть немало влиятельных интеллектуалов, выступающих против ЕС, требующих независимости Литвы в самом примитивным смысле - чтобы Литва проводила свою политику, совершенно не обращая внимания на интересы Европы и Западного мира.

В таком случае Литва стала бы похожей на Северную Корею или, в лучшем случае, на Иран. Это вполне независимые страны, но что в этом хорошего? Ничего хорошего нет.

Для Литвы нет ничего хуже, чем выйти из ЕС. Или, не дай Бог, чтобы ЕС развалился. Хотя я думаю что он не развалится. Однако есть интеллектуалы, которые с нетерпением ждут развала ЕС и даже пытаются его приблизить.

На мой взгляд, Литве это очень вредно. Это снова вернуло бы Литву в межвоенное время, когда государство было в большой опасности - и со стороны Германии, и со стороны Советского Союза».