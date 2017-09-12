В РФ массово эвакуируют школы и административные здания 8 12.09.2017, 13:49

11,702

Иллюстрационное фото

Эвакуации произошли на территории от Брянска до Магадана.

Занятия во всех пермских школах отменены после анонимных сообщений о взрывных устройствах, поступивших в несколько учебных заведений города. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Перми.

«В целях безопасности сегодня занятия во всех школах Перми отменены», - сказал собеседник агентства.

Утром, во вторник более 5700 человек были эвакуированы из семи школ и некоторых административных зданий в Перми из-за сообщения о взрывных устройствах. Оперативные службы, полиция и Росгвардия обследуют здания с собаками.

По данным местных СМИ, под эвакуацию попали не менее 10 школ, Пермский госуниверситет, несколько торговых центров, здание автовокзала, здание железнодорожного вокзала «Пермь-2», жилой дом.

Звонки о минировании зданий были получены также в Челябинске, Уфе, Омске, Владивостоке.

Представители правоохранительных органов в одних регионах РФ заявляют, что идут учения, в других регионах информацию об учениях опровергают. В частности, издание «Аиф-Пермь» со ссылкой на эксперта Минобороны рассказывает о масштабных ученых, которые проводятся «впервые со времен СССР».

В пресс-службе МВД России прокомментировать на запрос «Новой газеты» информацию о массовых эвакуациях не смогли. Журналисты также отправили запрос в Минобороны России.

По информации СМИ, эвакуации прошли в Ставрополе, Перми, Уфе, Красноярске, Владивостоке, Челябинске, Омске, Магадане, Екатеринбурге, Брянске, Рязани, Новосибирске.

«Ura.ru» утверждает, что в Сургуте вооруженные люди в камуфляже проверяют водителей на дороге. Во всех школах Перми отмененили занятия, из учебных заведений эвакуировано порядка 6 тысяч человек. Сотрудники оперативных служб проверяют здания с собаками.