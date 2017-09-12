Юрий Новиков: Белорусы будут реагировать на «пещерные декреты» 4 12.09.2017, 14:12

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Люди не пропустят хамство чиновников мимо ушей.

Нынешний год безусловно запомнится «Маршами рассерженных белорусов», которые прошли по всей стране. Катализатором народных протестов выступил декрет о «тунеядцах». Тысячи белорусов вышли на улицы своих городов, чтобы сказать «Баста» надоевшим тунеядцам в кабинетах.

Власти дали «задний ход» и пообещали отменить нашумевший декрет. Обещание не было выполнено и «тунеядцы» вернулись на повестку дня. Чего ожидать от второго пришествия декрета №3, ждать ли нам новых выступлений рассерженных белорусов – сайт Сharter97.org cпросил у представителя Белорусского Национального Конгресса в Могилеве Юрия Новикова.

- Декрет №3, как и следовало ожидать, вернули. Да еще с такими комментариями, вроде лукашенковского «лопату в зубы – и работайте». Как на это реагируют люди? Ждать ли нам новых «тунеядских» протестов?

- Хам он и есть хам. «Дадим лопату в зубы и работать» – а платить не пробовали? За хлеб и воду никто работать не будет.

Конституция гарантирует право на работу, а не обязанность. Каждый человек живет так, как считает нужным. Кто-то живет на отложенные средства, кто-то зарабатывает на недвижимости. В цивилизованных странах работу не измеряют «усталостью». Нет такого подхода, что «если ты устал – значит ты отработал». Есть разные способы заработка денег. Все эти декреты – это каменный век и пещера.

Ничего общего у той Беларуси, которая «по телевизору» и реальной – нет. Чиновники оторвались от реальности и парят в облаках. Все это по причине того, что у кого-то закончились деньги. Не хватает у Лукашенко средств на содержание армии наемников.

Пытается найти новых «овец для стрижки», пытается у этих «тунеядцев» что-то урвать. Но ведь при всем желании не получится. Наши люди от зарплаты до зарплаты живут, от пенсии до пенсии. Тут хоть расстреливай – никто платить не будет.

Очередной тупой и дикий декрет, который только разозлит людей. Белорусы очень чувствительны к подобным изменениям. Как только людям начнут наступать на горло – они выйдут на Площадь. Если власти думают, что люди пропустят все мимо ушей, то они очень заблуждаются.