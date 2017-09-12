Павел Гриб написал письмо выманившей его в Беларусь россиянке 4 12.09.2017, 17:05

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Павел Гриб

Украинский патриот написал письмо из Краснодарского СИЗО.

Украинец Павел Гриб, который пропал на территории Беларуси, а потом появился в СИЗО ФСБ по Краснодарскому краю России, написал письмо девушке, которая выманила его по приказу российских спецслужб. Об этом Татьяна (по крайней мере, так она представляется) сама рассказала, пишет Еврорадио.

"Мне уже отдали его письма — они у меня. Потом мне еще показывали видео с ним. Там он ничего особенного не говорил: успокаивал меня и говорил, что все с ним нормально. В письмах в основном писал о том, что ему нужно передать. Говорил об одежде и еде. О таблетках он почему-то ничего не сказал, но я все равно их передам — у меня список необходимых лекарств есть. Скорее всего, я уже сегодня предам их туда".

19-летний гражданин Украины Павел Гриб приехал в Гомель для встречи с Татьяной из российского города Сочи 24 августа. В этот же день Павел должен был вернуться на родину, но дома так и не появился. 28 августа отец пропавшего парня Игорь Гриб выступил с заявлением, что его сына с территории Беларуси похитили сотрудники ФСБ. 29 августа Еврорадио из неофициальных источников стало известно, что Павла содержат в СИЗО в Краснодаре.

Но официальное подтверждение этого появилась только 7 сентября, когда к парню наконец допустили адвоката. Известно, что ФСБ обвиняет его в терроризме. А история с похищением выглядит следующим образом:

"Мне это известно только со слов Павла, которые я проверить не могу, — рассказывает Еврорадио адвокат Гриба Андрей Сабинин. — Но, по его словам, у него был обратный билет из Гомеля в Украину и он уже шёл на автовокзал с проспекта Правды (где встречался с девушкой из России Татьяной). По дороге к вокзалу к нему подошли несколько человек, посадили его в минивэн, а он парень субтильный, и посадить его куда-то проблем нет, и куда-то увезли. Куда увезли, он не знает, но было это в 17-18 часов 24 августа. А часа через 2-3 его в каком-то лесу передали другим людям. Потом он находился то ли несколько часов, то ли день или два (здесь не совсем понятно) в спортзале какого-то здания. Потом приехала краснодарская следственная бригада, оформила задержание. На оформление его возили в райотдел полиции, там он увидел надпись, если я не ошибаюсь, "Рябцево Смоленской области". Там Павлу сделали дактилоскопию и оттуда с новыми людьми его отправили в Краснодар".

Павел Гриб

Официальной версии появления Павла Гриба на территории России адвокату не озвучили. Как и ничего не известно о том, с какими номерами был тот минивэн, на котором парня вывезли из Гомеля. Подробности же уголовного дела адвокат раскрывать не вправе. Что касается здоровья задержанного, то Андрей Сабинин успокаивает, мол, ничего необычного в поведении и виде парня не заметил. А нужные лекарства ему будут обязательно переданы.

"Я специально старался обращать на это внимание, но хоть какой-то неадекватности я не заметил. И он никаких жалоб на этот счёт не высказал. Хотя я спрашивал его. Кроме того, никаких следов пыток, побоев или насилия на нём тоже нет, — добавляет Сабинин — Внешне парень выглядит нормально, ничего особенного нет, явных жалоб он не высказывает. Ну, он переживает, что в заключении он не сможет получать полноценную помощь, на которую он мог бы рассчитывать на свободе. Думаю, частично эти его предостережения будут сняты, если в ближайшее время он получит лекарства, которые ему назначили в Киеве. А он их получит, так как этот вопрос я решал —никаких препятствий этому создавать не будут".

Андрей Сабинин

Только не все так просто, замечает отец парня Игорь Гриб.

"У Павла специфическая болезнь. Это не просто лекарства: их нужно пить по часам, пить комплексно, чтобы был эффект. Но уже прошло больше двух недель, и мы не знаем, какое у него состояние: может, те лекарства, которые ему были прописаны две недели назад, сейчас уже и не нужны. Или даже могут ему навредить. Поэтому ему нужен медицинский осмотр узкоспециализированного врача. Болезнь, которая у Павла, её не увидеть просто так. Неожиданно может начаться кровотечение, которое приведёт к фатальному исходу — в этом, к сожалению, специфика болезни Павла", — поясняет Игорь Гриб.

Игорь Гриб

Рассуждать о перспективах дела Павла Гриба Андрей Сабинин не хочет — слишком рано. Но рассказанные им подробности оставляют много вопросов. И первый же из них: что за люди в штатском захватили Павла на улице белорусского города, а через несколько часов в лесу передали кому-то другому? И будут ли белорусские правоохранители возбуждать уголовное дело по факту похищения человека?