Жителей Пружанского района призвали ловить «зеленых человечков» 10 13.09.2017, 8:50

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архивное фото bymedia

С 12 по 20 сентября не территории района лучше не появляться любителям рыбалки и камуфляжа.

Странные объявления появились на территории Пружанского района. В них власти объявляют о проведении с 12 по 20 сентября учений «территориальной обороны». При этом население вполне серьезно предупреждают о возможном появлении «диверсионных групп противника», а всех замеченных на территории района в камуфляжной форме просят «сдавать» в РОВД. Фото объявления опубликовало издание pruzhany.net.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».