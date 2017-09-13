Коммуналка подорожает в семь раз? 58 13.09.2017, 11:53

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Именно столько придется платить, если затраты на отопление будут полностью переложены на население.

Планируется, что с 1 января 2018 года белорусы будут оплачивать коммуналку в размере 100%, кроме отопления. Если бы жители отдельно взятого города, например Слуцка, оплачивали и отопление в полном размере, то они платили бы за него в 7 раз больше, чем сейчас, подсчитало издание kurjer.info.

В «жировках» этот пункт расходов — один из самых «тяжелых».

В Слуцком ЖКХ фактическая себестоимость тепловой энергии собственного производства за 7 месяцев текущего года составила 102,297 рубля, а тариф для населения в июле — 15,6722 рубля.

С 1 сентября плата для населения будет проиндексирована на 8% и тариф составит — 16,9259 рубля за 1 Гкал.

Напомним, что уже в этом году коммуналка подорожает дважды. Эксперты считают, что созданная в Беларуси непрозрачная система оплаты услуг ЖКХ позволит властям поднимать стоимость коммуналки бесконечно.