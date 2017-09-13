В Бресте требуют освободить Игоря Комлика 13.09.2017, 13:46

Игорь Комлик

Листовки появились на одной из самых оживленных улиц в центре города.

На афише по улице Пушкинской в Бресте, в районе центрального рынка, что в Бресте, появились листовки, сообщает «Радыё Рацыя».

На них – фотопортрет человека за решеткой. Также на листовках размещена надпись «Свободу Игорь Комлику» по-русски и «Freedom for Igor Komlik Belarus» по-английски.

Речь в листовках идет о председателе Минской городской организации Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП), которого в этом году, 2 августа, направили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Арест произошел сразу после допроса в Департаменте финансовых расследований КГБ по Минску, в тот же день в офисе РЭП был проведен обыск с конфискацией имущества.

«Профсоюз РЭП помогал во время уличных акций протеста против декрета «о тунеядстве», - напоминает активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» и активный участник акций протестной весны-2017 Андрей Шарендо.

«Это все - последствия горячей весны. Режим решил перестраховаться на осень. Дело профсоюзов – это реакция на те акции протестов, которые были весной. Профсоюз хорошо помогал репрессированным и юридически, и морально. Поэтому пошла такая реакция в отношении всех, кто участвовал в акциях протеста и всех, кто им помогал», - считает активист.

Ответственность за вывешивание листовок пока никто на себя не взял. «В условиях нашей страны этого и не нужно, для того чтобы избежать возможных репрессий со стороны властей», - считает Андрей Шарендо.