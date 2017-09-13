«Чтобы найти гриб, нужно думать, как гриб» 3 13.09.2017, 14:19

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Белорусы публикуют фантастические фото трофеев с «тихой охоты».

В этом году белорусов накрыла настоящая грибная лихорадка. Конечно, мы все ходили в лес и раньше. Собирали грибы, солили-закатывали-жарили... Но такого количества фотографий боровиков-лисичек-подосиновиков в соцсетях не было, кажется, никогда, пишет kp.by и предлагает фотоподборку:

1. Не знаем насчет всего отпуска, но поход за грибами определенно удался!

2. Это не дары леса. Это, не побоимся выдуманного слова, дарищи!

3. Спортивная грибалка по-белорусски: нашёл, сфотографировал, отпустил!

4. А вы можете найти грибы там, где их нет? Если нет, поищите в багажнике у родителей @wowdvina:

5. Три корзины и два пакета. Пахнет рекордом!

6. Ну-ка, на глаз, сколько тут литров?

7. Боровики боровиками, а мухоморы - это красиво!

8. За добычей!

9. Задача минимум: найти гриб. Задача максимум: найти его раньше, чем улитки.

10. Зефир из грибов, грибная шарлотка!

11. Что делать, когда все в лесу? Идти в лес!

12. Лови гриб, пока не убежал!

13. Грибники, помогайте: что за грибы на фото №13?

14. Восемдесят пять боровиков! А сколько у вас?

15. - Это ведро мне, мама, для игр. Остальные можете забирать.

16. Народная мудрость: чтобы найти гриб, нужно думать, как гриб.

17. «Через неделю еще раз поедем!»

18. «По меркам местных, это ерунда. Они за 20 минут 150 боровиков собирают, буквально косой косят!»

19. А вам слабо?