«Чтобы найти гриб, нужно думать, как гриб»3
- 13.09.2017, 14:19
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Белорусы публикуют фантастические фото трофеев с «тихой охоты».
В этом году белорусов накрыла настоящая грибная лихорадка. Конечно, мы все ходили в лес и раньше. Собирали грибы, солили-закатывали-жарили... Но такого количества фотографий боровиков-лисичек-подосиновиков в соцсетях не было, кажется, никогда, пишет kp.by и предлагает фотоподборку:
1. Не знаем насчет всего отпуска, но поход за грибами определенно удался!
2. Это не дары леса. Это, не побоимся выдуманного слова, дарищи!
3. Спортивная грибалка по-белорусски: нашёл, сфотографировал, отпустил!
4. А вы можете найти грибы там, где их нет? Если нет, поищите в багажнике у родителей @wowdvina:
5. Три корзины и два пакета. Пахнет рекордом!
6. Ну-ка, на глаз, сколько тут литров?
7. Боровики боровиками, а мухоморы - это красиво!
8. За добычей!
9. Задача минимум: найти гриб. Задача максимум: найти его раньше, чем улитки.
10. Зефир из грибов, грибная шарлотка!
11. Что делать, когда все в лесу? Идти в лес!
12. Лови гриб, пока не убежал!
13. Грибники, помогайте: что за грибы на фото №13?
14. Восемдесят пять боровиков! А сколько у вас?
15. - Это ведро мне, мама, для игр. Остальные можете забирать.
16. Народная мудрость: чтобы найти гриб, нужно думать, как гриб.
17. «Через неделю еще раз поедем!»
18. «По меркам местных, это ерунда. Они за 20 минут 150 боровиков собирают, буквально косой косят!»
19. А вам слабо?