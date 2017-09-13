Наталья Папкова: Наша цель — полная отмена скандального декрета о «тунеядцах» 4 13.09.2017, 14:21

1,642

Наталья Папкова

Фото: tut.by

К середине осени люди будут готовы выйти на Площадь.

Нынешний год запомнится «Маршами рассерженных белорусов», которые прошли по всей стране. Катализатором массовых протестов выступил декрет о «тунеядцах». Тысячи белорусов вышли на улицы своих городов, чтобы сказать «Баста».

Напуганные власти дали «задний ход» и пообещали, что денег в этом году взимать не станут. Но 3 августа Лукашенко заявил, что к 1 октября должен появиться обновленный декрет № 3. «Тунеядцы» вернулись на повестку дня.

Чего ожидать от второго пришествия декрета №3, ждать ли нам новых выступлений рассерженных белорусов – сайт Сharter97.org cпросил у руководителя Брестской организации Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» Натальи Папковой, которая всегда находится в эпицентре протестов.

- Декрет №3, как и следовало ожидать, вернули. Да еще с такими комментариями, вроде лукашенковского «лопату в зубы – и работайте». Как на это реагируют брестчане? Ждать ли нам новых «тунеядских» протестов?

- Ждать новых выступлений и митингов надо. В принципе, нашей целью изначально была не заморозка скандального декрета №3, а его полная отмена. Уже назначена дата очередной акции по отмене декрета о «тунеядцах» - «Марш рассерженных белорусов 2.0» пройдет 20 октября. В общем, протесты продолжатся.

- Власти к осени совершили много необдуманных шагов: возвращают абсурдный налог, постоянно дорожает коммуналка. Что о подобной цепочке событий думают жители Бреста?

- Если говорить о коммуналке, то люди крайне недовольны ее постоянным ростом. Еще больше их возмущение подогревает повальная коррупция в системе ЖКХ. Люди говорят, что председатели домов, ЖЭСов строят себе жилье, а при этом же повышаются цены не только на свет, газ, воду, но и на капремонты.

В общем, брестчане очень недовольны и я думаю, что к середине осени люди будут готовы выйти на Площадь.