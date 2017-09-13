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Слуцкие активисты поставили власти в тупик своим «Уроком истории»

  • 13.09.2017, 17:20
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Портреты слуцких повстанцев cтали «тревожным звоночком» для местных чиновников.

Днем 1 сентября общественные активисты прошлись по центру города с портретами слуцких повстанцев. Они назвали это перформансом «Урок истории». Спустя неделю участников шествия пригласили в местное отделение милиции для беседы.

В Слуцком РОВД «Кур’еру» подтвердили, что действительно сотрудники пообщались с некоторыми участниками шествия. Однако правовая оценка его участникам на данный момент не дана.

Как сообщается на сайте газеты «Новы час», в качестве свидетеля на беседу пригласили корреспондента издания Зинаиду Тимошек. Она освещала мероприятие.

Как отметила сама Зинаида Тимошек, участники не озвучивали политические лозунги и не выдвигали каких-либо требований. Они прошлись по ул. Ленина до краеведческого музея, посетили старое кладбище, строение фабрики «Слуцкие пояса», Дом культуры, памятники Анастасии и Софии Слуцкой.

Также в мероприятии приняла участие общественная активистка Алина Нагорная.


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