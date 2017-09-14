В Беларуси официально начались военные учения «Запад-2017» 7 14.09.2017, 7:44

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Для некоторых родов войск маневры стартовали раньше официальной даты.

Сегодня в Беларуси начинаются совместные семидневные учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017».

Официальная цель учений: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности «союзного государства».

Количество участников

По официальным данным, в учениях примут участие до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч — на белорусской территории. Около 3000 из них — из России. Планируется задействовать в маневрах 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Международные аналитики заявляют о том, что на самом к деле для участия в совместных маневрах будут привлечены более 100 тысяч военных из РФ и Беларуси.

Где будут проходить учения

Учения пройдут на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо. А также — на участках местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

На время учений местные власти попросили жителей Ивацевичей не ходить в лес, а в Пружанах — искать людей в камуфляже.

Сценарий учений

По сценарию противники условно расположены в пределах границ Беларуси. С одной стороны «Северные» (Россия и Беларусь) с другой — «Западные». Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория, Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка, по сценарию, обостряется из-за стремления «дестабилизировать обстановку на территории республики» и добиться ухудшения отношений между Россией и Беларусью.

У Беларуси есть своя роль: она стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.

Что об учениях думают соседи

Опасения по поводу учений за несколько месяцев высказали почти все соседние страны. Главы государств, политики и эксперты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины считают, что Россия может использовать учения «Запад-2017» для оккупации Беларуси, вторжения в Украину, тренировки к большой войне с НАТО, а также — что российские солдаты или военная техника могут остаться в Беларуси после учений.

В самой Беларуси немало людей уверены, что учения просто повод для «мягкой оккупации», и что, введя сюда свои войска, Россия их уже не выведет.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».