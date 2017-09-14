Танковая бригада из Подмосковья перебрасывается в Беларусь для борьбы с «диверсантами» 11 14.09.2017, 10:48

5,535

Военных подняли по тревоге.

Бригада Первой танковой армии (Подмосковье) поднята по тревоге в ходе военных учений "Запад 2017", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"Личный состав танкового соединения со штатным вооружением и техникой совершил марш на железнодорожную станцию погрузки, после чего воинским эшелоном в течение суток будет переброшен в район проведения учения на территорию Республики Беларусь", - сказали в пресс-службе.

Военные сообщили, что по замыслу учения получена информация об обнаружении на территории одного из районов «союзного государства» незаконного вооруженного формирования.

"Командованием Западного военного округа было принято решение о подъеме по тревоге личного состава отдельной танковой бригады Первой гвардейской танковой армии, дислоцированной в Подмосковье", - сказали в ЗВО.

В округе сообщили, что в ходе учения российские и белорусские танкисты отработают вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения войск, современные подходы боевого применения подразделений, проведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, сообщили в ЗВО.

Напомним, сегодня официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».