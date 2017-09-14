Грибаускайте: К учениям «Запад» мы подготовились лучше, чем когда бы то ни было 2 14.09.2017, 12:06

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Даля Грибаускайте

Литва не исключает возможность провокаций во время российско-белорусских военных учений.

К проходящим недалеко от литовской границы российско-белорусским военным учениям "Запад" подготовились лучше, чем когда бы то ни было, считает президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом сообщает delfi.lt.

«Хочу порадоваться, что мы подготовились гораздо лучше, чем во время учений "Запад" в 2009 и 2013 гг. Сейчас мы и сами лучше подготовлены: у нас есть больше инструментов для отпугивания и обороны на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО – больше видеть, больше слышать и больше знать", – сказала в интервью на LRT 14 сентября президент Литвы.

Она также обратила внимание, что учения уже проходят, хотя официально они начнутся только сегодня.

"Во-первых, хочу сказать, что учения "Запад" уже проходят, думаю около месяца. Мы видели, как концентрируют все больше войск, как идет подготовка. Итак, не стоит концентрироваться на 14-20 сентября, поскольку это так называемая активная фаза, а на самом деле это VIP-овая часть, когда приезжают гости, проходят показательные учения. Поэтому и перед этим сроком и после активность повышенная", – сказала Грибаускайте.

"Мы вместе должны говорить, как оцениваем такие учения, как мы к ним подготовились, и обратить внимание мира на то, что происходит у наших границ", – сказала президент.

Часть регионов, на которых будут проходить учения, находятся у границ Литвы, поэтому не исключается возможность провокаций.

Напомним, сегодня официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».