Лукашенко: Требования декрета N3 никто не отменял 14.09.2017, 13:49

Стало известно о новой стратегии властей в отношении «тунеядцев».

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, об этом белорусский правитель заявил, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти в четверг.

Лукашенко подчеркнул, что никто не отменял требование декрета №3, который в народе прозвали декретом о «тунеядцах».

«Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами», - сказал Лукашенко, слова которого приводятся в сообщении.

«Вы должны с ними разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать «гвалт». Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить", - отметил диктатор.

Напомним, что зимой-весной по всей Беларуси прошли «Марши рассерженных белорусов». Катализатором массовых протестов выступил декрет о «тунеядцах». Тысячи белорусов вышли на улицы своих городов, чтобы сказать «Баста».

Во время Акции предупреждения 8 сентября, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич объявил дату очередной акции по отмене декрета о «тунеядцах» - «Марш рассерженных белорусов 2.0» пройдет 20 октября.