Учения «Запад-2017»: Наступает момент истины 6 14.09.2017, 14:51

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Денис Казакевич

Каким-то чудом Беларусь возрождалась во времена похожих исторических вызовов.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич.

«Сегодня официально начинаются учения «Запад-2017». На самом деле начались они уже давно. Просто это преподносилось как серия мелких учений: пехота в Калининграде, авиация в Твери, десантники и инженерные войска в Беларуси, атомные крейсеры на Балтике... Сейчас наступает кульминация этой грандиозной военной операции.

Путин и Лукашенко часто ведут себя, как мелкие криминалы, которые что-то между собой не поделили: шумно и эффектно ругаются, демонстративно угрожают, отчаянно блефуют. В прессе это называется газовые, молочные и прочие войны. Но сейчас наступает момент истины, который показывает, кто есть кто на самом деле. Выражаясь их языком, начинается реальный замес и «левые понты не прохиляют».

Пахан Путин, решил доказать всему миру, что он реальный пацан и, поэтому, затеял грандиозные учения. А шестерка Лукашенко услужливо предоставил территорию Беларуси для десятков тысяч иностранных солдат.

Много раз на нашу землю ступала нога оккупанта. Центральный проспект в Минске переименовывали много раз: Захарьевская улица, Nouvelle Ville, снова Захарьевская улица, Hauptstrasse, Советская, Адама Мицкевича и снова Советская, и опять Hauptstrasse, и опять Советская, проспект имени Сталина, Ленинский проспект, проспект Франциска Скорины, проспект Независимости. Много раз казалось, что надежды нет, но Беларусь всегда каким-то чудом возрождалась. Сохранится ли хотя-бы формальная независимость на этот раз, зависит от нас.

Жыве Беларусь!»