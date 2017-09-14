Николай Статкевич: Мы можем и должны бороться за свою независимость 2 14.09.2017, 16:16

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Николай Статкевич

В Беларуси вообще не должно быть иностранных войск.

«На нашей земле Россия будет учиться, как нападать и воевать с NATO», - заявил в интервью «Радыё Свабода» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, подполковник в отставке Николай Статкевич.

Николай Статкевич считает маневры «Запад-2017» очень опасными для Беларуси и определяет две группы причин этой опасности:

- Во-первых, мы втягиваемся в конфликт, в гибридный конфликт Путина с Западом и гибридную войну с Украиной. На нашей земле Россия будет учиться, как нападать и воевать с NATO и, возможно, с Украиной. По сути, мы уже становимся ее соучастником в этом конфликте.

При этом нас могут, не спрашивая, втянуть в горячий конфликт, в какие-то провокации. Мы фактически теряем суверенитет в таком важном вопросе, как мир и безопасность. А это ключевые вопросы для любой нации, для любого государства.

Но мы здесь становимся просто объектом - это большая опасность. Не думаю, что кто-то в здравом уме или со стороны России, или со стороны NATO захочет воевать, но, с другой стороны, никто не хочет и уступать. И эти шаги «больших дядек», которые делаются один против другого, могут привести к непредвиденным ужасным последствиям.

Для меня эти маневры - продолжение гибридного конфликта, когда Путин пугает Запад. У российских правящих элит есть такая иллюзия, что Запад, европейцы - это такие развратные, сытые сибариты, которые никогда не будут рисковать своей безопасностью. Но если дойдет до определенного момента, то государственные институты просто среагируют и слабо не покажется, такая опасность есть. Поэтому - пожалуйста, готовьтесь к войне, но не на нашей земле.

Вторая группа угроз связана с самой внутренней политикой России. Российские правящие элиты очень часто используют внешние конфликты для решения внутренних проблем.

Впереди выборы президента России, надо же поднять рейтинг, поэтому большим спросом пользуются «достижения» прошлых лет. Российское общество очень травмировано распадом, как они считают, своей империи, потерей земель, которые они считают своими, ведь когда-то их завоевали якобы навсегда.

Поэтому приветствуется любой шаг по возвращению этих земель. Вспомним эйфорию, возникшую в России после первых событий в Украине, в Крыму - есть соблазн это повторить.

Поэтому, когда здесь появляются войска страны, которые имеют опыт военных действий в захвате земель нашей соседки, это не может не накалять обстановку. Тем более что белорусский режим находится под полным экономическим контролем России, а российские спецслужбы действуют здесь повсюду и без препятствий.

Среди белорусских силовых структур самый популярный политик - Путин, а не Лукашенко. И это все создает угрозу, что в результате здесь останутся военные базы, что потом это может закончиться аннексией. Вспомним историю балтийских стран. В 1939 году СССР навязал им свои базы, а в 1940-м из этих баз выехали советские танки, и независимость балтийских стран закончилась.

- А что подсказывает ваш опыт бывшего военнослужащего? Верите ли вы в то, что Россия сюда для участия в маневрах направила не 3 тысячи военных, как заявлено, а гораздо больше?

- Да, Россия традиционно занижает количество своих участников маневров и пользуется ими за рамками, которые позволяет ОБСЕ, как считает нужным.

И теперь многим наблюдателям покажут только то, что нужно, поэтому я допускаю, что этих российских войск действительно будет намного больше.

Но еще несравненно больше войск будут готовиться и двигаться возле границ Беларуси. Границ Латвии, Эстонии, Украины.

То есть, ситуация может случиться непоправимая, не исключены и провокации: например, движение большой массы войск в сторону какой-то границы. Белорусско-украинской, либо белорусско-польской, либо литовской. Либо возможен залет самолетов на соседние территории - все возможно.

Безусловно, войска должны учиться воевать, и белорусские тоже. Но Белорусский Национальный Конгресс предлагает вообще законодательно запретить присутствие чужих войск на территории Беларуси. Ну, если миротворцы учатся, то можно пригласить их из-за границы, но максимум роту миротворцев. И такой запрет должен быть закреплен в законе.

Нам не нужно здесь чужих войск, мы, как говорится, навоевались. С минувшей войны боимся сказать, сколько потеряли, что это был каждый третий. Нам хватило чужих войн, мы можем и должны бороться только за свою землю, за свою независимость, а не играть в эти игры, которые сначала кажутся гибридными, а потом могут быть и более чем гибридными.