Белорусов ожидают «ночные тарифы» на электроэнергию 25 14.09.2017, 20:09

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Предполагается, что стоимость электроэнергии в зависимости от времени суток будет отличаться в три раза.

Как пишет БелТА со ссылкой на издание «Звязда», планируется также разграничить для населения цены относительно времени пиковых нагрузок и при начислении оплаты за подогрев воды и отопление и расширить группы потребителей, которые могут расплачиваться по субсидируемому тарифу. Дифференциация тарифов рассчитана на то, чтобы население не пострадало от подорожания жилищно-коммунальных услуг.

«С учетом того, что по большинству ЖКУ мы выходим на 100-процентный уровень компенсации, индексация на номинальную зарплату, которая проводится сегодня, к ним по законодательству применяться не может. Хотя со временем мы можем столкнуться с тем, что затраты на оказание этих услуг вырастут и достигнутый уровень 100-процентной компенсации выполняться не будет», — отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства МАРТ разрабатывает подходы по возможной индексации тарифов в зависимости от затрат, которые входят в определенную услугу. Предложения будут направлены на рассмотрение главе государства, потому что для расчета тарифов нужно будет изменить базовую величину. Предварительно рассчитанный тариф на энергию от АЭС также направлен на рассмотрение руководству страны. Чтобы стимулировать использование электроэнергии, проработаны и дифференцированные в зависимости от пиковых и обычных часов тарифы для электрокотельных, запланированных к вводу. Согласованные значения будут применяться на экспериментальных электрокотельных. Чтобы дифференцированными тарифами могли пользоваться жители, нужно установить в домах соответствующие счетчики.

Об очередном повышении некоторых тарифов Мингорисполком сообщил буквально на прошлой неделе. В пятницу стало известно, что отныне тариф на техническое обслуживание жилого дома составит 0,1084 рубля (было — 0,1004), тариф на водоснабжение — 0,5748 (прежде — 0,5322 рубля), на водоотведение — 0,3838 рубля (ранее — 0,3554). За техобслуживание лифта каждый проживающий будет платить в месяц 1,28 рубля (прежде действовал тариф 1,19). За капремонт одного квадратного метра в месяц придется отдавать 0,0953 рубля вместо 0,0883.