Напоминающую о героях Калиновского картину продают за €12 тысяч 15.09.2017, 10:59

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Работу Иозефа Беркмана по такой цене выставила на аукцион одна из литовских галерей.

На картине маслом размером 75,4 x 101,8 см изображено место захоронения повстанцев зимой. В центре композиции – крест на снегу, который символизирует могилу, что по легенде была с одной из сторон горы Гедимина, пишет kp.by.

Сама она заняла второй план вместе с башней красного кирпича. В описании работы отмечают ее композиционную последовательность, а также великолепную невесомость. Искусствоведы пишут: «встреча» двух символических фигур, окруженных солнечным снегом, создает особую ауру романтики и воспоминаний о героической прошлой борьбе за свободу».

Картина написана в Вильнюсе 1916-м – об этом говорит подпись художника на полотне. То есть работа Иозефа Беркмана стала своего рода историческим документом. Ведь художник тогда жил в Вильнюсе и писал увиденное своими глазами. Кстати, судя по доступным описаниям, как раз данную могилу на горе Гедимина и соотносили с местом упокоения казненного через повешение одного из лидеров восстания Зигмунда Сераковского.

Впервые исследовали предполагаемое захоронение повстанцев Кастуся Калиновского летом 1915-го. Тогда, во время Первой мировой войны, в город вступили немецкие войска. Местные любители древностей во главе с деятелями белорусского движения братьями Луцкевичами обнаружили в земле останки, а по остаткам одежды и амуниции установили: они относятся к середине ХIХ века. Но детальные исследования тогда не проводились. Но место отметили крестом в виде клумбы. Затем, в зависимости от смены власти, мемориальные знаки то появлялись снова, то исчезали с горы Гедимина.

Еще лет пять назад, говорят в соцсетях, эту работу Иозефа Беркмана можно было купить в несколько раз дешевле. Но раскопки 2017 года, когда выявили останки, как минимум, 7 повстанцев, существенно подняли ценность картины.