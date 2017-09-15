На улицах Гродно спели о Понятовском, Балаховиче и косинерах 1 15.09.2017, 11:15

1,300

Музыкант Алесь Денисов представил сольный альбом «Короткая история Беларуси».

В Гродно состоялась презентация альбома «Короткая история Беларуси», в котором Алесь Денисов положил на музыку стихи поэта из Скиделя Алеся Чобота, сообщает «Белсат».

Альбом состоит из 24 песен, посвященных различным моментам истории Беларуси. Здесь и Понятовский, и косинеры, и Тарашкевич, и Балахович, и трагедия скидельских евреев, замученных во Второй Мировой, и позднесоветские времена отчаяния и русификации.

Как рассказывает Денисов, презентация альбома, которая прошла на площадке «Центра городской жизни» в Гродно, первая, хотя некоторые песни они с музыкантами уже играли ранее: в последний раз в Вилейке, а уже в субботу — сыграют в Витебске.

На этот раз удалось собрать почти всех, кто участвовал в создании альбома: от флейтиста Василия Валощика, который снимался в единственном пока клипе на песню из альбома («Тюрьма»), до поэтессы Дануты Бичель, которая когда-то и познакомила Алеся Денисова с творчеством Чобота.

Был на презентации и автор стихов, который, хотя и сказал за весь вечер всего пару слов напоследок, получил в ответ настоящие затяжные овации. Из-за потери зрения Алесь Чобот вообще редко выбирается из дома в Скиделе, поэтому каждая подобная поездка для него — настоящее приключение.

Подробнее об альбоме, творческие поиски и перспективы рассказывает Алесь Денисов:

«Появление альбома. Если бы мы с Чоботом друг другу не понравились, ничего бы не было. Меня несколько стихов очень зацепили, поэтому я хотел, чтобы они появились в музыкальном исполнении. Я приезжал к Алесю Федоровичу в Скидель, играл ему, чтобы он все услышал первым и высказал замечания. Это было очень важно: сделать автора стихов первым слушателем.

Почему Чобот, а не другой поэт? Я всегда говорил, что боролся за этот город, и буду бороться. Мне хочется продвигать именно наших авторов. Все знают того же Бородулина, а что с гродненцами? Неужели у нас поэтов нету? Есть, но они забыты. Поэтому я пою песни на слова Дануты Бичель или Алеся Чобота.

Западнобеларуский акцент. Тот состав, те слова, которые подбирает Чобот – гениальные. Те характеристики, которые он дает лицам или событиям, настолько острые, яркие… Даже задумываешься: как у него так получилось? Иногда говорят, что его тексты и трактовка истории имеют «польский акцент». Акцент не польский, а все-таки западнобеларуский. А что поделаешь? Автор здесь жил, переживал все это».