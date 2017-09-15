«Марш рассерженных белорусов 2.0» пройдет в Минске 21 октября 19 15.09.2017, 11:28

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Акция начнется в 14:00 на Октябрьской площади.

Об этом говорится в заявлении Рады Белорусского Национального Конгресса, опубликованном на сайте БНК.

Перенос даты акции вызван просьбами активистов оппозиции из регионов. Приводим текст заявления:

— Многие люди из регионов хотели бы принять участие в «Марше рассерженных белорусов 2.0». По их просьбам Белорусский Национальный Конгресс переносит Марш с пятницы на субботу 21 октября. Акция начнется в 14.00 на Октябрьской площади Минска. Маршрут «Марша рассерженных белорусов 2.0» будет определен его участниками в начале мероприятия.

О проведении «Марша рассерженных белорусов 2.0» было объявлено сразу после завершения Акции предупреждения 8 сентября. Рада БНК призвала белорусов выйти на улицы и выразить свой протест против новых поборов, роста цен и коммуналки, а также добиться окончательной отмены скандального декрета о «тунеядцах»:

— Успокоенный временным перерывом в протестных акциях главный начальник вновь вернулся к своей безумной идее поборов с безработных. Начался резкий рост цен коммунальных услуг. Реальные зарплаты людей падают, пенсии не успевают за ростом цен. Придумываются самые разные способы залезть в карманы к людям. Дошло до того, что сумма штрафов с граждан превышает все социальные расходы государства.

Остановить ограбление народа можно только одним способом — снова показать тем, кто незаконно правит страной и влезает в наши карманы, что мы не «молчаливое большинство». Активным протестом заставить их уменьшить свои аппетиты и вернуть народу его законное право выбрать новую власть, способную вывести страну из кризиса.

Первый Марш рассерженных белорусов прошел в Минске 17 февраля. Акция стала самым массовым протестом белорусов после Площади 2010 года и дала старт социальным протестам по всей стране.