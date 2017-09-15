«Старая новая» тактика Путина 3 15.09.2017, 11:44

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В Кремле не смогли придумать что-то более оригинальное?

«В звонках с сообщениями о заложенных бомбах, сделанных с иностранных номеров, присутствует какой-то тайный умысел — но чей?» — рассуждает журналистка финского издания Iltalehti Нина Лейнонен (перевод – inosmi.ru).

В августе-сентябре 1999 года в России взорвались несколько бомб, заложенных в многоэтажных домах. Тогда во взрывах погибло около 300 человек.

Судя по сделанному чиновникам телефонному звонку, за взрывами стояли чеченцы. По мнению российских властей, в терактах часто бывают виноваты кавказцы.

Однако вскоре после терактов появились теории заговора. Одна из самых популярных теорий заключается в том, что взрывы организовала российская служба безопасности ФСБ. Они должны были помочь Владимиру Путину, человеку ФСБ, стать президентом.

Теракты также должны были настроить россиян против чеченцев, стать предпосылкой победоносной войны и таким образом предотвратить распад России. В глазах народа Путин стал героем, который решился принять суровые меры против чеченских террористов. Путин победил на президентских выборах 2000 года без особой борьбы.

Ничего не напоминает? Нация столкнулось с масштабной угрозой, но спаситель возник прямо перед проведением выборов.

Сейчас, к счастью, многоэтажные дома не взрывают, но угроза взрывов, как сообщают российские СМИ, присутствует. В одной только Москве 13 сентября было получено более ста звонков с сообщениями об угрозе взрыва. Звонили из-за границы. Президентские выборы, кстати, должны состояться в следующем году.

С другой стороны, Путин создал такой уровень единовластия, что ему вряд ли нужны подобные трюки для победы на выборах. Ему даже можно не участвовать в предвыборной гонке: уже и так понятно, кто выиграет.

Если за этим всем стоят не выборы, то что же тогда? Пожалуй, надену на голову шапочку из фольги и подумаю. Может, этот «телефонный терроризм», как говорят в России, — часть военных учений «Запад»? Может, Россия захочет оправдать свои дальнейшие действия после учений угрозой взрывов?

С другой стороны, речь может идти о проверке со стороны западных стран. Насколько легко создать хаос в российских городах при помощи анонимных звонков? Какую реакцию вызовет иностранный сотовый оператор?

Может, так хотят переключить внимание людей на что-то другое? Эта тактика хорошо подошла бы для операций, которые в последнее время проводит Россия.