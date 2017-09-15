Минчане вежливо посоветовали россиянам ехать домой с «Запад-2017» 3 15.09.2017, 12:04

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Граффити для слабых в географии соседей появилось возле железнодорожного вокзала в Минске.

Фотографию надписи «Здесь не Россия» в центре белорусской столицы опубликовал в «Фейсбуке» общественный активист Кирилл Василевский. Надпись появилась в день официального начала учений «Запад-2017».

«Вежливое напоминание гостям столицы - граффити у выхода из ж/д вокзала на Дружную в день официального начала учений», - написал активист.

Учения «Запад-2017» официально начались 14-го и продлятся до 20 сентября.

Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».