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Белорусов призывают на Марш 21 октября

  • 15.09.2017, 15:34
Фото: svaboda.org

«Марш рассерженных белорусов 2.0» начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

В соцсетях распространяют креативные приглашения «Марш рассерженных белорусов 2.0».

Один из фотоколлажей в «Фейбуке» опубликовала активистка Ольга Тышкевич.

Напомним, о проведении «Марша рассерженных белорусов 2.0» было объявлено сразу после завершения Акции предупреждения 8 сентября.

Рада БНК призвала белорусов выйти на улицы и выразить свой протест против новых поборов, роста цен и коммуналки, а также добиться окончательной отмены скандального декрета о «тунеядцах».


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