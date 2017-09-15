Белорусов призывают на Марш 21 октября 15.09.2017, 15:34

Фото: svaboda.org

«Марш рассерженных белорусов 2.0» начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.

В соцсетях распространяют креативные приглашения «Марш рассерженных белорусов 2.0».

Один из фотоколлажей в «Фейбуке» опубликовала активистка Ольга Тышкевич.

Напомним, о проведении «Марша рассерженных белорусов 2.0» было объявлено сразу после завершения Акции предупреждения 8 сентября.

Рада БНК призвала белорусов выйти на улицы и выразить свой протест против новых поборов, роста цен и коммуналки, а также добиться окончательной отмены скандального декрета о «тунеядцах».