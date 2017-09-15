Белорусов призывают на Марш 21 октября
- 15.09.2017, 15:34
«Марш рассерженных белорусов 2.0» начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска.
В соцсетях распространяют креативные приглашения «Марш рассерженных белорусов 2.0».
Один из фотоколлажей в «Фейбуке» опубликовала активистка Ольга Тышкевич.
Напомним, о проведении «Марша рассерженных белорусов 2.0» было объявлено сразу после завершения Акции предупреждения 8 сентября.
Рада БНК призвала белорусов выйти на улицы и выразить свой протест против новых поборов, роста цен и коммуналки, а также добиться окончательной отмены скандального декрета о «тунеядцах».