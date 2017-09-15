Как в СССР отправляли людей в поле и на «овощные базы» 21 Максим Мирович

15.09.2017, 17:08

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Принудительный труд сопровождал советского человека фактически всю сознательную жизнь.

Это удивительно, но многие поклонники СССР продолжают упорно настаивать на том, что Союз был "Великой Страной" — приводя в доказательство своих слов вырезки из "Большой Советской Энциклопедии" и из подшивки журналов "Наука и Жизнь" за 1977-81 годы. Когда говоришь о том, что в реальности СССР был бедной и бесправной страной, использовавшей принудительный труд своих граждан — то поклонники советской власти либо не отвечают вообще ничего, либо говорят, что принудительный труд был только в советских лагерях.

Но на самом деле принудительный труд был не только в лагерях. Он сопровождал советского человека фактически всю сознательную жизнь — начиная со школьных сборов металлолома и заканчивая разными там субботниками и мытьем окон на предприятиях. При этом сама советская система была устроена так, что гражданин не мог отказаться от такого труда без того, чтобы не навлечь на свою голову каких-нибудь санкций.

В сегодняшнем посте я хочу рассказать о том, как в СССР отправляли людей на т.н. "овощные базы". Уверяю вас, после прочтения этого поста фанатов у СССР поубавится.

Почему вообще отправляли людей на овощные базы?

На этот вопрос можно ответить двояко — с точки зрения советской власти и с точки зрения того, как всe было на самом деле. Что интересно, советская власть не давала никаких развeрнутых комментариев по сути вопроса, ограничиваясь лишь пропагандистскими штампами вроде такого: "группа товарищей в трудовом коллективе добровольно решила помочь советским колхозникам в их нелeгком труде на благо нашей Советской Родины, совершив трудовой десант на поля, что должно ещe больше сплотить трудовую интеллигенцию и колхозников в деле строения Коммунизма". Кстати, если вас не тошнит от этой цитаты — то поздравляю вас, вы самый настоящий совок.

Если же говорить по сути, то ответ должен был быть примерно таким — за десятилетия существования советской власти в СССР так и не появились технологии нормального сбора и хранения овощей и фруктов, а благодаря "плановой экономике", бездарному ручному управлению и незаинтересованности всех звеньев сельскохозяйственного производства в результатах собственного труда мы получили то, что получили — то в подвалах капуста погниёт, то картошка перемeрзнет, то помидоры помнутся и испортятся. Достаточно вспомнить вончие советские овощные магазины, в которых постоянно что-то гнило (не в торговом зале так в подсобке) — и вы без труда восстановите целостную безрадостную картину советского сельского хозяйства.

Выйти из этого порочного круга не было никакой возможности, так как конкуренция в стране отсутствовала как класс. В любом капиталистическом государстве такие нерадивые хозяйства давно бы разорились, уступив дорогу тем, кто действительно умеет и хочет работать, но глупые советские аксиомы гласили, что мол "частная собственность это плохо, конкуренция это плохо, даже минимальная безработица это плохо", и как итог — мыши продолжали плакать, колоться, но жрать кактус.

В общем, чтобы латать дыры ущербного советского сельского хозяйства, "в помощь колхозникам" отправляли обычных горожан, которые должны были отработать "трудовую повинность" в объеме от нескольких часов до нескольких дней.

«Добровольно-принудительное» рабство

Кого именно отправляли на овощные базы? Чаще всего это были далeкие от сельского хозяйства обычные горожане — чаще всего, работники "непроизводственных" предприятий и НИИ, а также студенты. Я не слышал историй о том, чтобы на сельхозработы отправили каких-нибудь токарей и литейщиков — обычно туда ехали инженеры, бухгалтеры и прочие "белые воротнички", по умолчанию считавшиеся в СССР людьми второго сорта по сравнению с "рабочими и крестьянами".

Можно ли было отказаться от поездки "на картошку"? Про такие случаи я не слышал. Они наверняка были, и предположу что это могло повлечь для "отказника" самые различные проблемы, в зависимости от того на каком предприятии он работал и какую должность занимал. Людям было проще согласится и не наживать себе проблем.

Набор происходил примерно так — откуда-то "сверху" на предприятие спускалась разнарядка, в которой говорилось, что предприятие должно прислать в такой-то колхоз скажем 40 человек. У начальника, которые не выполнил бы это указание, могли начаться проблемы в карьере — как рабочей, так и партийной. Дальше начальник уже сам выбирал план действий — сперва набирались "добровольцы" (в ход могли идти аргументы вроде "ну вы же советский человек, должны понимать!"), а если их не хватало — остальных работников в "трудовой десант" можно было набрать например угрозами (не дать путевку в санаторий, лишить премии и так далее).

Что интересно — в случае "репрессий" никакой "профсоюз" за работника не заступился бы. Об этом почему-то редко пишут, но советский служащий был по-настоящему подневольным человеком, практически не имеющий в таких случаях никакого поля для манёвра. Он не мог отказаться выполнять какие-то сверх-обязанности без того, чтобы этот отказ не повлек за собой каких-то последствий, так как сама советская система не наделяла его такими правами. Красивыми лозугнами вроде "партия сказала надо — комсомол ответил есть" по сути прикрывалось обычное рабство, когда у людей нет права выбора своей деятельности.

Романтика гнилой капусты.

Чем именно занимались на "овощных поездках" горожане? Всего существовало несколько видов работ — разгрузка/погрузка овощей, перетаскивание мешков или корзин с овощами из одного места в другое, сбор в мешки выкопанной картошки, а также сортировка гнилой капусты — с вонючих кочанов нужно было ободрать внешние подгнившие листья и придать капусте более-менее товарный вид.

В общем, это была самая тяжелая, грязная и противная работа, которой в развитых странах занимаются самые низкоквалифицированные рабочие, а в СССР этой работой в "добровольно-принудительном порядке" были вынужденны заниматься студенты хороших ВУЗов, инженеры и физики.

Что удивительно, сейчас многие бывшие советские граждане вспоминают эти поездки с любовью и теплотой, что в принципе может рассказать многое о феномене любви к СССР — люди просто вспоминают свои молодые годы, когда весь мир видится в радужных красках. Не думаю, что эти люди согласились бы сейчас куда-то ехать серой холодной осенью и бесплатно перебирать гнилую капусту.

Такие дела. Можете показать этот пост всем тем, кто будет рассказывать вам о том, какой великой страной был СССР — там не только за все годы не наладили нормальное сельское хозяйство, репортажи о котором не напоминали бы сводки с фронта (все эти "трудовые десанты" да "битвы за урожай"), но и вполне легально использовали рабский труд своих граждан, отправляя их на "бесплатные работы".

Хотя я думаю что поклонникам СССР эти факты ни о чем не скажут, они и дальше будут любить "Великое Государство".

Максим Мирович, maxim-nm.livejournal.com