Мифы «Третьего Рима»: Кочующая Русь Олег Чеславский

15.09.2017, 20:33

Учебник по «Истории России» лучше переименовать в «Московскую мифологию».

Истории России как впрочем, и Украины начинаются с одной даты: 862 год. Дата эта взята за основу из летописи, которая фактически стала Библией России – "Повести Временных Лет", подлинность которой, как и справедливость большинства излагаемых в ней событий, аналогично всей истории самой России крайне сомнительны. Хотя бы даже потому, что по свидетельству константинопольского патриарха Фотия (того самого, который заложил фундамент для разделения христианской церкви на Западную и Восточную), уже в 860 году захватившие Константинополь северные варвары называли себя Русью. А были те варвары из городу Киева.

Не из Новгорода, не из Москвы и не из Коломны, а именно из метрополии Руси – Киева.

Москву такой поворот событий вот никак не устраивает, поэтому этот факт в ее официальной истории переизложен иначе. По официальной московской версии, Аскольд и Дир ходили на Константинополь в 866, а в 862 году, новгородцы призвали на Русь (к которой никакого отношения не имели) варягов. Которые (даже в ПВЛ написано) были не варяги, а норики – жители иллирийского княжества, что в северо-восточных Альпах.

Но этот миф тоже ложь. Так как Россия – это некий идеализированный аналог христианской Ромейской Империи, первая дата не может быть привязана к светскому событию – она должна быть обязательно связана с верой. И так оно и есть!

Кстати: Сам Новгород не существовал в 862 году. Самые ранние постройки Новгорода датируются X веком, а уж никак не VIII.

Несмотря на то, что об этом нигде не пишется, Россия относит свое появление к году появления кириллической письменности – новоязе, новом способе общения с Богом!

До 863 года Бог не знал кириллицы, с ним общались на латыни или на греческом. Солунские братья (или же все-таки ирландские монахи) не только подарили славянам возможность общаться с Богом на своем языке, но и создали предпосылку для появления новой империи - славянской.

Многие исследователи сбрасывают с весов важность для религии языкового вопроса, но, тем не менее, это краеугольный камень любого верования.

Мало того, можно смело утверждать, что: Язык определяет религию!

Святые книги католиков писаны на латыни, и от того их называют латинянами. Ортодоксальные христиане читают религиозные книги на греческом. Жители Руси читали святые книги на кириллице.

Бог говорит со своими верующими только на их одном, верном, единственно правильном языке. Остальных он не услышать, ни понять, не может. Или же, что еще куда хуже. Читающие святые книги на неверном языке говорят вовсе не с Богом, а с Диаволом!

Поэтому во многом, ортодоксальные религии держатся за язык как за самое святое, что у них есть. Тихо посмеиваясь над другими дурнями, пытающимися говорить с Богом на их варварском наречии.

Но вернемся к Руси, которая всегда была одна единственная и не повторимая – Киевская.

Принятие веры

Следующей важной вехой истории России, а отсюда и Украины тоже – является принятие Русью христианства.

Если и рассматривать конфликт 863 года, прежде всего как конфликт двух конфессий, на почве борьбы за славянское население Европы. То в 988 году никакого конфликта не было, как и быть не могло. Киевский князь принял христианство как дополнительную опцию к доставшейся ему как трофей невесте. Мало того, принял он христианство не от Рима, и не от Константинополя. Есть все причины быть уверенным, что все те же злые ирландские ариане, гонимые и католиками и ортодоксами, более всего причастны к крещению Руси. Почему есть такое сомнение? Да потому что первый христианский храм Руси – Десятинный собор был заложен в 989 году и по окончанию строительства в 996 освящен арианскими ирландскими монахами. Именно по этой причине церковь, уже после смерти Владимира, освящалась снова византийскими монахами в 1039 году.

Также в "ПВЛ" вы можете найти символ веры, который креститель Руси Владимир произносит: "Сын же подобосущен и собезначален Отцу". Это арианский символ веры. Именно ариане считали Христа всего лишь тварным существом, но подобным Богу-Отцу. Надо также отметить, что арианство - это вероисповедание первоначального христианства.

Атеистический анекдот

Весьма забавным в проблеме принятия христианской веры Русью мне кажется крайне атеистический исторический анекдот, согласно которому к киевскому князю Владимиру на поклон ходили разного рода торговцы верой – священнослужители, и проводили небольшие презентации своих религий, рассказывая о тех преимуществах, что они дают.

Согласно "ПВЛ", в 986 году первыми к Владимиру прибыли послы от волжских булгар, предложившие ему перейти в ислам. Однако, когда он узнал, о запрете на питьё вина, Владимир отверг предложение мусульман булгар. Последовавшие за булгарами немцы (латиняне) ушли восвояси, ибо Владимиру была не приятна идея поста. Хазарские иудеи, получили ответ, что Хазария была разгромлена его отцом Святославом, а потому какой смысл ему принимать религию тех, кого он покорил? Убедил принять христианство византийского обряда Владимира византиец Философ. Он рассказал киевскому князю о преимуществах и чистоте своей веры и покорил его.

Этот отрывок "ПВЛ" особенно бредовый, и вот почему: он предполагает одинаковую возможность существования разных вер! Он не построен на обосновании того, что Владимир почувствовал Бога, что он осознал, принял доказательства его праведности – его истинности. Ибо Бог и есть – истина.

Владимир же, согласно, этого идиотского мифа, наоборот, как сварливая баба на базаре перебирал вероисповедания как сушеную брюкву, торгуясь да кочевряжась как заправский торгаш. Это самое натуральное богохульство, иначе и назвать это нельзя.

Град Владимира – Ярослава

Город Киев – сердце Руси, стал таковым во многом благодаря сыну князя Владимира – Ярославу. Именно его впервые назвали императором Руси.

Надо отметить, что Ярослав был настоящим политиком. Он вел постоянную игру с Византией, и если не без его помощи, после 1037 Русь стала провинцией Византии. То уже в 1043 году Русь идет войной на Константинополь, а в 1051 году Киев превратился в митрополию.

При Ярославе в Киеве был возведен Собор Святой Мудрости, равный константинопольскому. Переводились многия греческие книги на руський. Появился свой свод законов: "Руська правда". Повторюсь, был поставлен свой – киевский митрополит Илларион.

Де факто, за 3 года до Великой Схизмы – разрыва отношений между ромеями и римлянами, разделения церквей, Киев стал центром новой веры – руськой! Киевская Русь – стала Святой Русью.

Столица России

На момент крещения Руси, столица современной России – Москва, не была ни селом, ни городом. И если и было на месте будущей столицы поселение, то населяли его вовсе не славяне. И даже не финно-угры. Это были булгары – современные татары, которые как известно приняли ислам в 922 году.

Так вот. Если и был на берегу город, и если он был булгарский, и если его население было мусульманской веры, то его название более чем логично и оправдано. И не имеет никакого отношения к "грязной воде". Название города Москва действительно, скорее всего, славянское и дано полянами, так как очень схоже по построению с именами других их городов: Киев, Львов, Краков, Юрьев, которые в отличии от Варшава и туда же Москова не видоизменились со временем.

Так вот славяне-поляне, наверняка назвали этот город Мосвоковым в честь огромного количества Москов – Мечетей! Москов был исламским городом (и остался им и сегодня).

Переезд Киева

Почему Батый пошел походом на Запад? Кто его направил? Повел? Что им руководило? Мы уже сегодня не узнаем. Знаем мы сегодня лишь одно, события были как-то связаны. И не даром ходили послы к Батыю, не даром шли торги, не даром Новгород не тронули, а Киев взяли приступом.

Что крайне важно, Батый не тронул ни одной киевской церкви, но арианский Десятинный Собор сравнял с землей.

После взятия Киева Батыем, в 1240 году митрополитом Руськой церкви был назначен новгородский Кирилл. Как пишут московские мифологи: он стал митрополитом церкви столица которой лежала в руинах. Однако это было не так. Киев стоял. Другое дело, что он был олицетворением иной веры – руськой.

В 1252 году Кирилл, за преданность, получил ярлык у Батыя, гарантирующий неприкосновенность возглавляемой им церкви. В 1258 году, при содействии Александра Невского он способствовал покорению Великого Новгорода под татарскую руку.

Также в 1258 году, при его содействии царь Орды признал главою покоренной им руськой церкви никейского императора. Последний, пожелав вступить в сношения с царем Орды дал разрешение на строительство в Сарае церкви. Так в 1261 году, при содействии коллаборационистов Кирилла и Александра в Сарае возникла новая епископия, через которую митрополит руський сносится теперь с никейскою Империей, как, впрочем, это ясно сказано в летописи от 1279 года.

Смерть Кирилла, проводившего реформу руськой церкви и государства, вместе с великим князем Александром Невским, не остановила дальнейшего закабаления Руси. Все их инновации, все новые формы зависимости руських княжеств от Орды придуманные ими. А также организация нового положения руськой церкви, введение ярлыков, и переподчинение Киева Сарайской или Царской епископии привели к тому, что было решено лишить Киев права и дальше оставаться столицей веры. Столицу решено было перенести во Владимире-на-Клязьме, где и проживал владимиро-суздальский князь, и где уже давно пребывал митрополит руський.

Просто так это было сделать сложно. Но так как все на России делается юридически грамотно, для того чтобы переезд во Владимир-на-Клязьме был оформлен юридически, князю Дмитрию после 1280 года, фактически после смерти Кирилла, потребовалось составление нового летописного свода, который бы должен был стать историческим доказательством проживания киевского митрополита в Ростово-Суздальском крае.

Дальнейшее путешествие руського митрополита окончилось в Москве, куда перебрался поставленный на митрополиты в 1305 году Петр. Все это происходило под протекцией Калифа Ивана - ставленника царя Узбека, который пообещал московскому улусу добиться от Византии права на митрополию, отдельную от Киева. Окончательным годом переезда киевской митрополии в Москву считается 1326 год. Вот только, Константинополь не дал Москве права ни на митрополию, ни на смену названия, ни на смену главенства в руськой церкви, оставив ее подчиненной Киеву.

В московской мифологии переезд митрополии из Киева во Владимир, и затем в Москву объясняют тем, что якобы церковь бежала подальше от влияния Орды. А также тем, что из разрушенного Киева народ мигрировал в Москву. Это форменный бред. Москва и Владимир ближе к Сараю, а о массовой миграции народов из Киева в Москву вообще нет ни единого упоминания ни в одном известном источнике.

Церковный сепаратизм

Так и не ставший Русью, столица московского княжества, города множества мечетей, князь которой покупал ярлык на правление у царя Орды в Сарае, была уличена в церковном сепаратизме в 1448 году, чему предшествовал ряд событий.

В 1437 году митрополит руський Исидор, как и другие представители христианской церкви, подписал все положения Ферраро-флорентийской унии. О чем было доложено московскому князю Василию, совершенно не зря прозванному Темным, и тот с гневом отверг их все, объявив Константинополь в предательстве веры.

Положения эти, тем не менее, были более чем актуальными. Византийская империя была на грани падения, и вся ее надежда была на помощь Запада. Турки османы теснили империю, и после договора 1424 года продвинулись к самим предместьям Константинополя.

Москве было откровенно наплевать на эти положения, да и рассматривать их особенно времени не было. На Московии шла очередная грызня за трон: всех на всех. Во время, которой московский князь даже побывал в плену у царя Орды.

Тем не менее, де факто Москва отказалась от положений Флорентийской унии лишь в 1441 году, когда Василий изгнал митрополита Исидора из Москвы, и нового митрополита не попросила. Так как и не могла.

Исидор оставался митрополитом всея Руси. Как и император Византии - ИванПалеолог оставался верен флорентийскому соглашению.

Москва ждала решения, но у византийцев были куда более важные проблемы в лице турков.

Когда же император византийский Иван, 31 октября 1448 года скончался. Москва перешла к действиям. 15 декабря 1448 года, московский князь соверши предательство, и назначил в митрополиты рязанского епископа Иону, признавать которого, понятно, никто не собирался.

Де факто, в 1448 году Москва объявила себя вне закона. Зато ее князь стал называть себя главой Руськой церкви. И на тюркский манер – правителем Царской – Святой – Белой Руси.

Государственный сепаратизм

Итальянский путешественник, дипломат Контарини в своём трактате "Путешествие в Персию" называет сына Василий Темного, князя Ивана III владетелем и государем Белой Руси.

Иван III надо отметить, наверное, первым стал задумываться об императорском титуле – императора Руси. При нем, также, Московия впервые замахнулась на Константинопольский трон – он даже женился на племяннице последнего византийского императора – Зое Палеолог. 12 ноября 1472 года Иван III обвенчался с якобы наследницей Византийского престола (а на самом деле нищей бесприданницей) Зоей Палеолог в кремлёвском Успенском соборе, московском аналоге Собора Святой Мудрости.

После данного бракосочетания, духовник Ивана III, архиепископ Вассиан освободил московского князя от клятвы верности Ордынскому царю, и соответственно от дани тоже!

Иван III назначил императорские регалии Византии символами нового государства. Государства, которое должно было стать правопреемником Византии – "Москвы – Третьего Рима", в простонародии: Белой (по тюркской традиции божественной) Руси.

Он, кстати, первый вознамерился назвать себя царем – на манер Золотой Орды, правители которой были именно царями, а не ханами. Мало того, Иван III, вступив в сговор с крымским царем, выступил против царя Большой Орды, и благодаря тому, что отвлек его основные силы "Великим стоянием на Угре", при помощи посланных в тыл ордынцев отрядов, смог уничтожить оставленный без сил Сарай.

В 1489 году посол императора Священной Римской империи Николай Поппель от имени своего сюзерена предложил Ивану III королевский титул. Московский самодур отказался, заявив, что ему божьему помазаннику титулы простолюдинов без надобности:

"Мы Божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы… а поставления как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим"!

Реально, действительно можно говорить, что Московское государство состоялось в 1480 году, когда последовательно предало свою веру и царя.

Почему Украина?

Топоним "Украина" впервые упоминается в Киевской летописи в 1187 году, в эпизоде о смерти переяславского князя Владимира Глебовича, затем — в Галицко-Волынской летописи под 1213, 1280 и 1282 годах. Во всех случаях упоминание топонима в обязательном порядке применяется исключительно к территории Руси - Киева. Не употреблялись топонимы Русь и Украина никогда по отношению к Новгороду, Полоцку, а уж тем более Москве.

Как за правило Украиной Русь начали называть в то время как она стала частью федерации славянских стран - Великого Княжества Литовского и Руського. Упоминания о Руси Украине можно найти в документах ВКЛ XV-XVI веков.

Так, в письме от 1500 года к крымскому хану Менгли-Гераю великий князь литовский называет "нашими Украинами": Киевскую, Волынскую и Подольскую земли.

Именно поэтому в привилегии от 1539 года на строительство замка в Киевском Полесье речь идет о полезности строительства таких замков "НА УКРАИНЕ" - "НА ЗЕМЛЕ".

В 1580 году в универсале короля Стефана Батория пишется: "Старостам, подстаростам, державцам, княжатом, паном, рицерского стану людем НА УКРАЙНЕ РУСЬКОЙ: Киевской, Волынской, Подляшской, Браславской мешкаючим". То и есть Стефан Баторий прямо так и указывает, что "УКРАИНОЙ" называется РУСЬ, или все Руськие владения польской короны, причем не только новые, но и старые.

В траурной поэме от 1585 года на смерть киевского кастеляна князя Михаила Вишневецкого Киевщина названа "Приднепровской Украиной" или переводя на современный манер "Приднепровской ЗЕМЛЕЙ".

В 1621 году Украинами - Землями, пострадавшими от татар, считаются Киевская, Брацлавская, Волынская и Подольская.

После Андрусовского перемирия от 1667 года, разделившего Украину по Днепру, в обиходе появляется термин "Малороссийская Украина", которым обозначалась территория Левобережной Украины - Малой Руси Украины отошедшей по договору Москве. Правобережная Украина, при этом, как была так и осталось Русью!

Порабощение Руси Украины

Повторюсь: Москва – это государство сугубо религиозное, а потому история его – религиозная. И если разбирать первопричины всех событий ее истории, то необходимо погружаться в историю религии.

Московия не могла называться Святой Русью – звания, которого она так вожделела, пока Киев формально был центром Руськой веры.

Первый шаг к предательству Руси Украины сделал Богдан Хмельницкий, подписавший, пускай и с одной стороны договор с Москвой.

Второй, окончательно погубивший ее шаг, сделал гетман Левобережной Украины - Самойлович, которому пообещали за то, что признает главенство Московской церкви над Русью, сделать гетманом всея Руси Украины!

В 1684 году Московский Патриарх Иоаким приказал Самойловичу поставить митрополитом Киевской Руськой Митрополии, епископа Луцкого и Острожского Гедеона. Как только Гедеон прознал о своем новом назначении, он тут же заявил, что:

"Готов принять жезл архиепасторський НЕ от кого другого, как от московского патриарха".

После своего заявления, Гедеон отбыл к своим новым хозяевам на Москву, прибыв из которой, 14 декабря 1685 сообщил, что его рукоположили в присутствии царей.

Московская митрополия, поступила как обычно полностью незаконно. Избрание Гедеона противоречило церковному закону, так как Киевская митрополия, находилась в непосредственной юрисдикции Константинополя, и для признания перехода Киевской Митрополии в подчинение к Московской необходимо было согласие Константинопольского Патриарха.

Посему Москва, от имени российских царей Ивана и Петра отправила Константинопольскому Патриарху посольство с Грамотами - ходатайством.

Константинополь в лице ученого-канонист Досифея категорически отказался подписывать ходатайство, назвав действия Московской Церкви в Украине беззаконием и даже воровством!

Он открыто заявил, что: "Деяния московского патриарха Иоакима, который рукоположил Гедеона, нарушают церковные каноны, разрушают единство Православной Церкви и является образцом вмешательства в дела чужой епархии".

С доводами Досифея не смог не согласился и Константинопольский Патриарх Дионисий, а посему послам Московским показали на дверь.

Как только московиты поняли, что мирно договариваться с ними никто не будет, а взять в плен Патриарха и под угрозой смерти вымогать подписание нужных им документов в Константинополе у них никак не выйдет. Они решили шантажировать войной того, кто смог бы вынудить Патриарха передумать, и обратились к правителю Османской Империи со следующим предложением:

"Если поддержите наше, требование к Патриарху, то гарантируем, что Россия не нападет на Турцию в ближайшей войне"!

Сказать, что предложение было плохим для Султана, которому уже объявили войну Польша, Австрия и Венеция, было бы не сказать ничего. Даже понимая, что Москва слова своего не сдержит, а она всегда нарушала свои все до единого вечные клятвы и слова. Турецкий Султан согласился поддержать Москву и очень убедительно попросил Вселенского Патриарха Дионисия подписать все то, что ему принесут московские шантажисты.

Вот и получилось что очередным шантажом, интригами и подкупом заполучила Москва контроль над Украинской Церковью.

Факт свершившегося преступления мало того что повсеместно известен, так он еще и задокументирован. Так как и до наших времен сохранилась расписка, согласно которой, московский посол Никита Алексеев и представитель гетмана Самойловича Иван Лисица выдали патриарху Дионисию: "Три сорока соболей и 200 червонцев , или говоря понятным языком: 120 соболиных шкур и 200 золотых монет, за согласие передать Киевскую митрополию в юрисдикцию Московской Патриархии".

Год спустя решение Дионисия было за это осуждено другими представителями Вселенского Собора, Патриарха отстранили, однако именно само решение принятое им не отменили, как и то решение, которое под угрозой смерти дал Патриарх Иеремия Борису Годунову.

С тех пор Киевская Митрополия стала частью Московской Церкви. А Русь – Украиной.

Принятие названия

Тем не менее, официально названия Россия еще не существовало.

В международном договоре между царем Петром I и Речью Посполитою Польською и ВКЛ от 28 июня 1703 года, везде упоминается "Монарх Московский" и "война Московская". Ни слова о России.

В 1703году в Москве стали выискать газету под названием "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах".

Опять ни слова о России.

И лишь только после окончания Северной войны, 2 ноября 1721 года, во время празднования Ништадтского мира Сенат поднёс царю Петру I титул императора России.

С тех пор и стала называться Московия – Русью, точнее на греческий манер: Российской империей, как и Византия называла себя Римской империей, но на греческий манер - Ромейской. Хотя Русь как была, так и осталась Киевской, и вера ее никакой не православной, а руськой.

Олег Чеславский, «Обозреватель»