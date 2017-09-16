Борис Луценко отмечает юбилей 16.09.2017, 10:01

Борис Луценко

Фото: ctv.by

Народному артисту Беларуси, режиссеру, профессору Борису Луценко сегодня исполняется 80 лет.

Борис Луценко родился в 1937 году в городе Майкоп (Адыгея, Россия). Путь в профессиональное искусство режиссера начинался с кинематографа, с эпизодической роли в фильме "В окопах Сталинграда". Тогда Борис Иванович учился в железнодорожном техникуме в Ростове-на-Дону. Недалеко от техникума в Доме культуры был народный театр, где Луценко получил главную роль в спектакле "Взрослые дети". Так случилось, что спектакль посмотрел ассистент режиссера-постановщика фильма "В окопах Сталинграда" Александра Иванова. И уже через неделю молодой актер был утвержден на эпизодическую кинороль офицера, сообщает БелТА.

В 1967 году Борис Иванович окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал режиссером Белорусского театра имени Янки Купалы, главным режиссером Национального академического драматического театра имени М.Горького (1973-1981). С 1982 по 1991 год был главным режиссером Театра-студии киноактера, являлся художественным руководителем Национального академического драматического театра имени М.Горького (1991-2008). С 2008 года - режиссер-постановщик Национального академического драматического театра имени М.Горького.

Борис Иванович Луценко - один из ведущих режиссеров Беларуси, он поставил более 100 спектаклей в театрах Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Германии, Швейцарии. Среди лучших постановок: в театре имени Янки Купалы - "Традиционный сбор", в Русском театре - "Макбет" и "Гамлет", в Берлине - "Ревизор". На киностудии "Беларусьфильм" снял фильм "Разоренное гнездо", телеспектакли "Затюканный апостол", "Возвращение в Хатынь". Поставил оперный спектакль "Кавалер роз" Р.Штрауса на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.

Борис Луценко - народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств Беларуси, академик Международной академии театра.