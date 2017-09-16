Собственный Тунгусский метеорит и Пизанская башня: восемь открытий из «другой» Беларуси 1 Алесь Литвинов, planetabelarus.by

16.09.2017, 10:27

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Белорусские местечки за один день способны перенести в иное измерение.

Развенчать пару мифов, нырнуть в прошлое на 40 миллионов лет, пройти по карнизу знаменитой римской церкви и через виленскую Острую браму, поклониться афонским иконам и, наконец, побывать в Райском саду – и все это почти за полдня, передвигаясь на комфортном туристском автобусе. Просто мы попали в другой мир – мир белорусских местечек». По пути нас ждало восемь любопытных открытий, которыми мы с вами поделимся. Хотя нет, на самом деле их было намного больше, но «8» – это еще и знак бесконечности…

Гора Дзержинская – уже не самая высокая в Беларуси

Не успел наш бус выехать по «логойке» за кольцевую, как экскурсовод – великолепный Анатолий Варавва – развенчивает первый миф. Оказывается, гора Дзержинская (или, как ее прежде называли, Святая) со своими 345 метрами над уровнем моря – больше не самая высокая точка Беларуси. Недавно ее на пару вершков опередила рукотворная горка под Логойском, насыпанная в местном горнолыжном комплексе на гребень, оставленный последним ледником.

И тут же нас ждало второе открытие: оказывается, пока мы ехали по Логойщине, то побывали…

на месте падения страшного метеорита

Около 42 миллионов лет назад к западу от современного Логойска после встречи с нашей планетой астероида радиусом 650 метров, несшегося со скоростью 18 километров в секунду, образовался кратер диаметром 15 км и глубиной до 1000 метров.

В результате взрыва, в 10 тысяч раз превысившего мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, наступил локальный конец света: все живое вокруг на тысячи километров было уничтожено, а после еще полгода в нашем полушарии наблюдался эффект ядерной зимы – взметнувшиеся в атмосферу пепел и пыль затмевали солнце. По мнению некоторых ученых, именно Логойский метеорит и стал причиной глобального похолодания на Земле. Также говорят, что на самом дне логойского кратера могут присутствовать алмазы, образовавшиеся в момент взрыва под воздействием колоссальных температур и давления. Но с ними мы разберемся как-нибудь в другой раз, а пока нас ждет архитектурный бриллиант!

Правда, по дороге мы еще заглянем в бывшее местечко Плещеницы, чтобы отыскать там

след великого писателя и императора

Дело в том, что, согласно утверждению местных краеведов, в этом небольшом населенном пункте дважды ночевал Наполеон Бонапарт: один раз – когда шел из Франции на Москву, а второй – когда отступал обратно в Европу. Подходящий дом для императора (с Его Величеством мы еще встретимся на этом маршруте) подыскал интендант французской армии Анри Мари Бейль, куда более известный под псевдонимом Стендаль (да-да, тот самый основоположник реалистично-психологического романа).

Из поселка, включенного благодаря фольклору в число «трех столиц» Беларуси, отправляемся в местечко Будслав, чей гигантский костел воистину мог бы украсить любую столицу мира! А наш гид при этом интригующе назвал его

«Храм-шкатулка»

Будславский костел Вознесения Девы Марии действительно уникален хотя бы уже потому, что является одной из трех малых базилик, расположенных в Беларуси, т.е. именно здесь может остановиться папа римский в случае своего приезда в страну. Кстати, в Украине таких мест всего два, в России – одно.

Об этом храме много написано, и еще больше фотографий размещено в сети. Но пока не увидишь его воочию – этот выполненный в стиле позднего барокко фасад шириной 50 метров, эти росписи интерьера в технике гризайль (3D, если угодно), вряд ли поймешь и прочувствуешь всю уникальность будславской святыни. Целая армия паломников приезжает сюда ежегодно, чтобы поклониться иконе Матери Божьей Будславской: на традиционный фэст, проходящий в первые выходные июля, в местечке с населением 700 человек собирается около 40 тысяч!

Да, а причем же здесь «храм-шкатулка», спросите вы? Все дело в том, что большой костел, построенный в конце XVIII века, как бы поглотил предыдущий храм, возведенный монахами-бернардинцами в первой половине XVII столетия. И попасть в древнюю святыню можно через алтарь более новой. В нем обратите внимание на деревянный крест, сложенный из бревен, которые 400 лет назад бернардинцы отправляли из местных лесов для строительства монастыря в Вильне. Два из них вернулось в Будслав спустя столетия.

«Пизанская» башня

Ну, или почти башня, ждала нас по дороге в деревню (бывшее местечко) Порплище. Местная Спасо-Преображенская церковь – памятник деревянного зодчества начала XVII века – вот уже лет 30 славится просевшим и слегка накренившимся набок куполом. Тогда на выравнивание не хватило денег, а потом все как-то попривыкли, и падающий купол стал туристической изюминкой края. Равно как и старинный униатский резной иконостас, размещенный в церкви, доставшейся православным от греко-католиков в середине XIX века.

Наша Санта-Мария-делла-Скала

А все же тянет белорусов к Италии! В этом еще раз убедились, попав в городок Глубокое. На его центральной площади возвышается собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1639–1654 гг. как копия римской церкви Санта-Мария-делла-Скала. В 1735-м храм перестроили в стиле «виленского» барокко (сделал это сам создатель направления Иоганн Глаубиц) – так итальянское барокко стало белорусским. Кстати, пройтись по карнизу той прежней, «римской», базилики можно и сегодня, если подняться в одну из костельных башен (уже сам этот подъем должен весьма понравиться всем, кто любит лазить по средневековым замкам – почему, узнаете на месте).

Оказавшись на колокольне собора, с высоты птичьего полета (а для тех, кто любит точность, с 24 метров – т.е. как будто с крыши восьмиэтажки) вы вдоволь нафоткаете живописные озерные пейзажи. Будь в начале ХIХ века изобретен фотоаппарат, уверен, такие же снимки были б в коллекции императора Наполеона I, ведь именно с этой башни он осматривал Глубокое, где провел 10 дней во время похода на Москву, ожидая запаздывавшую артиллерию.

Жил Бонапарт в примыкающем к храму кармелитском монастыре. В церковном подземелье (говорят, оно самое длинное в культовых постройках Беларуси) до сих пор сохранились захоронения отцов-кармелитов, начиная с XVII века, и вы сможете их увидеть.

Три иконы с Афона

Собор Рождества Пресвятой Богородицы – один из крупнейших в нашей стране православных храмов (он одновременно вмещает до трех тысяч верующих) и единственный, в котором представлены сразу три иконы, привезенные со Святой горы Афон! Самая ценная из них – икона Божией Матери «Достойно есть» – была подарена собору греческими монахами еще в 1911 году. Так что совершать далекое паломничество на Афон теперь не нужно (тем более, мы помним, что женщинам въезд на территорию этого полуострова вообще запрещен) – достаточно приехать в Глубокое.

Вход в Эдем через Острую браму

Но самое удивительное открытие ожидало нас в деревне (опять же, бывшем местечке) Мосар: оказывается, Райский сад на земле существует – как минимум уже лет 20. Ибо тому, что создал в Мосаре за два десятилетия местный ксендз Юозас Булька, больше всего подходит именно такое определение. Попасть в великолепный парк можно в том числе через стоящие слева от костела Святой Анны ворота – копию знаменитой Остробрамской часовни в Вильне.

Практически из любого уголка дендрария открывается вид на близлежащий холм, на вершине которого стоит высоченный, 23-метровый, крест (говорят, в хорошую погоду его можно увидеть за 15 километров). Он был установлен в 2005-м, и с тех пор ежегодно вдоль дороги на мосарскую Голгофу появляются все новые и новые кресты, привозимые из разных стран.

На огромной парковой территории площадью около 20 га гармонично сочетаются водоемы и альпийские горки, садовые скульптуры и часовни с картинами божественных таинств, целебные криницы и даже Аллея трезвости…

Из тех, кто хоть раз попадал в этот уголок, про него не писал разве что ленивый. Но прочесть про Мосар и побывать в Мосаре, поверьте, совершенно разные вещи!

Алесь Литвинов, planetabelarus.by