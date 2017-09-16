Запад взял под «воздушный колпак» учения России и Беларуси 4 16.09.2017, 11:04

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Фото: webastro.net

За маневрами следит разведывательная авиация НАТО.

Не менее шести военных самолетов США и их западных союзников в пятницу были задействованы в разведывательной операции вблизи российских и белорусских границ, предположительно, в целях слежения за учениями «Запад-2017», свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, пишет newsader.com.

По их сведениям, в разведывательных полетах принимали участие военные самолеты США, Германии, Франции, Дании, а также Швеции.

Так, в пятницу к Калининградской области со стороны Балтики совершил подлет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W c бортовым номером 62-4138, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, который в течение нескольких часов вел радиоэлектронную разведку у российских границ. У побережья области были также зафиксированы разведывательные полеты американского патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168762, поднявшегося с авиабазы в Шяуляе (Литва), германского патрульного противолодочного P-3C Orion и датского разведывательного самолета CL60.

В воздушном пространстве Польши вблизи российских и белорусских границ разведку осуществлял французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS с позывным FAF902. Кроме того, в это же время у российского побережья на юге Балтики курсировал шведский разведывательный самолет Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622.

Как сообщалось, в четверг, в первый день стратегических российско-белорусских учений «Запад-2017» сразу семь самолетов США, Великобритании, Дании, Швеции и командования НАТО вели разведку у российских и белорусских границ.

В четверг также на фоне официально начавшихся учений «Запад 2017» на авиабазу Фэрфорд в Великобритании были переброшены три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие. До этого в Европе уже находились два американских стратегических бомбардировщика — B-1B и B-52H.