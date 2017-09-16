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Российские войска в Беларуси создали полностью автономные городки

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  • 16.09.2017, 11:59
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Городки созданы на военных полигонах Борисова и Осиповичей.

На борисовским и осиповичском полигонах российские войска соорудили автономные палаточные городки «с сохранением всех элементов жизнеобеспечения, что есть в пунктах постоянной дислокации», передает «Радыё Свабода» со ссылкой на Минобороны РФ.

Для российских военных в Беларуси возвели около 100 современных военных палаток с душевыми, парикмахерскими, столовыми и хлебозаводами.

Отдельно отмечается, что «обеспечивается трансляция российских телевизионных каналов» через спутниковые антенны.

Напомним, 14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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