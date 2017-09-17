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Поставских учителей отправили на картошку

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  • 17.09.2017, 10:43
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«Инженерам детских душ» нашли достойное занятие.

В Поставском районе на уборку картофеля вместе с сельчанами выходят учителя и технические работники местных школ. Об этом сообщает издание «Пастаўскі край».

Как пишет издание, в ОАО «Новоселки-Лучай» «второй хлеб» занимает 30 гектаров. И если в прошлые годы собирать урожай помогали школьники, то после трагедии в Молодечно, когда под колесами грузовика погибла ученица, их больше не привлекают.

За «помощью» обратились к директорам окрестных школ, и теперь их коллективы по очереди делегируют на уборку картофеля учителей и технических работников.

Напомним, трагедия под Молодечно произошла в сентябре прошлого года. На поле погибла ученица 8-го класса 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик. Водителя приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Было также возбуждено уголовное дело в отношении двух учителей средней школы № 11, которые сопровождали детей на поле. Их обвиняли по ч. 2 ст. 165 УК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть). Их приговорили к двум годам ограничения свободы.


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