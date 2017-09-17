Дональд Трамп придумал прозвище для Ким Чен Ына 4 17.09.2017, 19:28

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Дональд Трамп

Фото с сайта lastwordonnothing.com

Президент США обсудил лидера КНДР с президентом Южной Кореи.

Президент Америки Дональд Трамп обсудил с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином ситуацию в КНДР и назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой". Как сообщает gordonua.com, oб этом Трамп написал в Twitter.

"Вчера вечером я говорил с президентом Южной Кореи Муном. Спросил его, как работает Rocket Man (человек-ракета. – Прим). Большие очереди за бензином в Северной Корее. Очень плохо!" – написал он.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 сентября 2017 г.

Песня с одноименным названием Rocket Man есть в репертуаре британского певца и композитора Элтона Джона.

Напомним, 29 августа северокорейская баллистическая ракета "Хвасон-12" пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Лидер КНДР объявил о начале "военной операции в Тихом океане".

3 сентября в Северной Корее прошло шестое с 2006 года ядерное испытание.

11 сентября все 15 членов Совета Безопасности ООН поддержали проект резолюции об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи.

15 сентября Северная Корея запустила баллистическую ракету в северо-восточном направлении. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане на расстоянии около 2 тыс. км на восток от Хоккайдо.