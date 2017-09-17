закрыть
17 сентября 2017, воскресенье, 22:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активист из Бреста: Власть должна исполнять желания народа

  • 17.09.2017, 21:44
Фото: tut.by

Тогда белорусы будут относиться к ней с уважением.

В Бресте состоится суд над общественным активистом Виталием Казаком. Об этом «Радыё Рацыі» сообщила его жена Марианна.

По ее словам, мужу инкриминируют некие критические высказывания в адрес действующей власти с политическим подтекстом. О том, чем на самом деле занимался Виталий Козак, рассказывает он сам:

- Стараюсь как могу, если есть время, помогать людям. И себе помогаю в принципе жить в этой стране, делать порядок, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы люди ничего не боялись и уважали в том числе и власть, которая должна выполнять желания народа. Это самое главное.

Виталия Козака пытались осудить еще 17 августа, однако вскоре сообщили, что направили протокол на доработку в Московский РОВД, поэтому рассмотрения дела не было. Повторная же попытка провести суд состоится в понедельник, 18 сентября, в 10 часов в суде Московского района Бреста. "Приглашаем всех неравнодушных", - отметили активисты.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются