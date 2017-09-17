Активист из Бреста: Власть должна исполнять желания народа 17.09.2017, 21:44

Фото: tut.by

Тогда белорусы будут относиться к ней с уважением.

В Бресте состоится суд над общественным активистом Виталием Казаком. Об этом «Радыё Рацыі» сообщила его жена Марианна.

По ее словам, мужу инкриминируют некие критические высказывания в адрес действующей власти с политическим подтекстом. О том, чем на самом деле занимался Виталий Козак, рассказывает он сам:

- Стараюсь как могу, если есть время, помогать людям. И себе помогаю в принципе жить в этой стране, делать порядок, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы люди ничего не боялись и уважали в том числе и власть, которая должна выполнять желания народа. Это самое главное.

Виталия Козака пытались осудить еще 17 августа, однако вскоре сообщили, что направили протокол на доработку в Московский РОВД, поэтому рассмотрения дела не было. Повторная же попытка провести суд состоится в понедельник, 18 сентября, в 10 часов в суде Московского района Бреста. "Приглашаем всех неравнодушных", - отметили активисты.