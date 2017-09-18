Белорусы никогда не были тунеядцами 12 18.09.2017, 19:10

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Фото: AP

Декрет №3 - это плевок в душу и на трудовые мозоли тех, кто на производстве отработал долгие годы и был сокращен.

Об этом в «Фейсбуке» написала общественная активистка из Могилева Ольга Тышкевич:

- Заголовки различных газет называли белорусов самым трудолюбивым народом из всех стран постсоветского пространства. Декрет №3 - это унижение народа, плевок в душу и на трудовые мозоли рабочим, которые работают по 12 часов в день в соседних странах. Это оскорбление тех, кто на производстве отработал долгие годы и был сокращен. Беларусы никогда не были дармоедами.

Они работали в поте лица за свой кусок хлеба. И в нынешнее время, не дождавшись возможности получить достойную зарплату, из-за отсутствия работы в регионах и малых городах, отсутствия настоящих вакансий, люди покидают страну. Как известно, за прошлый год более 100 тысяч человек уехали в страны ЕС. Только из нашего города из одного района города свои дома покинули более 700 человек.

Если раньше на работу ехали только мужчины, то сейчас едут и женщины. забирая своих детей. Это напоминает то время, когда несколько десятков лет из деревень молодежь уезжала в города. Наша страна тихо превращается в пустырь...