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Осень в Беларуси будет не менее горячая, чем весна

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  • 18.09.2017, 22:58
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Фото: svaboda.org

Следующим шагом — логическим продолжением весенних протестов — станет Марш 21 октября.

Новый видеоролик напоминает о крупнейших акциях этого года в Минске и призывает снова встретиться на Площади 21 октября в 14:00 на Марше рассерженных белорусов 2.0, сообщает сайт БНК.

Весна 2017 года стала, наверное, самым ярким событием в политической жизни Беларуси за последнее время. Мы вместе добились многого — вернули себе право на протесты и вынудили власти впервые за долгое время пойти на уступки. Но останавливаться на этом нельзя, надо двигаться дальше. Следующим шагом — логическим продолжением весенних протестов — станет Марш 21 октября. Уверены, что осень в Беларуси будет не менее горячая, чем весна, - рассказали в комментарии сайту создатели ролика.


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